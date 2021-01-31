Движение на Невском проспекте и прилегающим улицам восстановлено с 18:05, сообщает Комитет по транспорту. Работа наземного общественного транспорта возобновляется в нормальном режиме.
Загруженность дорог Петербурга, по данным Яндекса на 18:30, оценивается в «зелёные» два балла.
С самого утра 31 января из-за несанкционированного митинга движение транспорта в центре Петербурга закрыли, наземный общественный транспорт пустили в обход.
Закрывали и центральные станции метро. Сейчас все они работают в обычном режиме. Только «Чернышевская» закрыта на вход в связи с ремонтом фасадного остекления: в 11:45 там выдавило стекла потоком воздуха.
31 января в городах России прошли несанкционированные митинги протеста. Во многих городах перекрывали улицы. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём Telegram-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.