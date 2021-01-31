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Протест кружит по улицам Петербурга. Полиция несёт потери

Критически настроенные горожане не уходят с петербургских улиц больше трех часов. У Мариинского дворца догоняющий полицейский подвернул ногу.

Сцена, как два сотрудника полиции практически несут своего товарища мимо здания Заксобрания, попала в эфир «Фонтанки», который мы ведем 31 января в Instagram.

Как заметил наш корреспондент, коллеги поддерживали полицейского под руки, передвигаться самостоятельно он, судя по всему, не был способен. Уточнить, что случилось с ним, на месте не удалось. По одной из версий, сотрудник полиции подвернул ногу.

После того, как протестующих разогнали с Сенной площади, они двинулись к Мариинскому дворцу. По подсчетам корреспондентов «Фонтанки», к 15:00 там собралось до 4 тысяч человек. Дальше часть людей ушла в сторону Невского проспекта: одни вышли на Большую Морскую улицу, а оттуда на Малую Морскую, другие — на переулок Антоненко, после чего пошли по Казанской. Движение по улицам оказалось перекрыто, толпа заняла всю проезжую часть.

Люди не пытались пробиться через ограждения, отделяющие Невский проспект от примыкающих улиц. Уткнувшись в оцепление, протестующие на Малой Морской развернулись и вернулись к площади перед Заксобранием. Участников акции оттуда вытесняют правоохранители, начались задержания, корреспондент «Фонтанки» слышал хлопок петарды.

Та часть толпы, что дошла до Казанской, двинулась по Гороховой улице в сторону Гостиного двора. Протестующие добрались до набережной Фонтанки и свернули в сторону Невского проспекта.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию в своём Telegram-канале. Оперативно обо всех событиях в центре Петербурга можно узнавать здесь.

С утра воскресенья 31 января из-за анонсированной сторонниками Навального акции центр Петербурга перекрыт для движения транспорта и пешеходов. Не попав на Невский проспект, участники несанкционированного массового мероприятия пошли сначала на Пионерскую площадь, оттуда — на Сенную, а после разгона с применением дубинок, распылением газа и демонстрации табельного оружия направились к Мариинскому дворцу, где находится городское Заксобрание. По оценке корреспондентов «Фонтанки», число протестующих может достигать 4 тысяч человек. Журналисты фиксируют стычки с полицией. На помощь были вызваны внутренние войска.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (83)

265043389
Кружи не кружи, а на бутылку сядут все
Nikolay_5e4cdeaa37206
Ну почему же, на фото видно очень много спиногрызов в скафандрах.
Человеки смартфоны)))
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