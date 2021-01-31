Сцена, как два сотрудника полиции практически несут своего товарища мимо здания Заксобрания, попала в эфир «Фонтанки», который мы ведем 31 января в Instagram.
Как заметил наш корреспондент, коллеги поддерживали полицейского под руки, передвигаться самостоятельно он, судя по всему, не был способен. Уточнить, что случилось с ним, на месте не удалось. По одной из версий, сотрудник полиции подвернул ногу.
После того, как протестующих разогнали с Сенной площади, они двинулись к Мариинскому дворцу. По подсчетам корреспондентов «Фонтанки», к 15:00 там собралось до 4 тысяч человек. Дальше часть людей ушла в сторону Невского проспекта: одни вышли на Большую Морскую улицу, а оттуда на Малую Морскую, другие — на переулок Антоненко, после чего пошли по Казанской. Движение по улицам оказалось перекрыто, толпа заняла всю проезжую часть.
Люди не пытались пробиться через ограждения, отделяющие Невский проспект от примыкающих улиц. Уткнувшись в оцепление, протестующие на Малой Морской развернулись и вернулись к площади перед Заксобранием. Участников акции оттуда вытесняют правоохранители, начались задержания, корреспондент «Фонтанки» слышал хлопок петарды.
Та часть толпы, что дошла до Казанской, двинулась по Гороховой улице в сторону Гостиного двора. Протестующие добрались до набережной Фонтанки и свернули в сторону Невского проспекта.
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