Сцена, как два сотрудника полиции практически несут своего товарища мимо здания Заксобрания, попала в эфир «Фонтанки», который мы ведем 31 января в Instagram.

Как заметил наш корреспондент, коллеги поддерживали полицейского под руки, передвигаться самостоятельно он, судя по всему, не был способен. Уточнить, что случилось с ним, на месте не удалось. По одной из версий, сотрудник полиции подвернул ногу.