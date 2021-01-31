ФБК просит президента США ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и политиков

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан НКО-иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против нескольких десятков россиян. Текст письма к американскому президенту разместил 30 января в Facebook исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.
Лица в списке, по словам Ашуркова, относятся к одной из трёх категорий: бизнесмены, «нарушители прав человека», и люди «лично вовлеченные в преследование Навального» и ФБК. В отдельную группу включены восемь человек для первоочередных санкций, в том числе главы Минздрава и Минсельхоза, политики, бизнесмены, журналисты. Ашурков пишет, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.
В то же время Белый дом в ответ на просьбу корреспондента ТАСС пока не подтвердил получение.