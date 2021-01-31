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ФБК просит президента США ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и политиков

Основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (признан НКО-иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против нескольких десятков россиян. Текст письма к американскому президенту разместил 30 января в Facebook исполнительный директор фонда Владимир Ашурков.

Лица в списке, по словам Ашуркова, относятся к одной из трёх категорий: бизнесмены, «нарушители прав человека», и люди «лично вовлеченные в преследование Навального» и ФБК. В отдельную группу включены восемь человек для первоочередных санкций, в том числе главы Минздрава и Минсельхоза, политики, бизнесмены, журналисты. Ашурков пишет, что пресс-секретарь совета национальной безопасности президента Джо Байдена Эмили Хорн сообщила о получении письма.

В то же время Белый дом в ответ на просьбу корреспондента ТАСС пока не подтвердил получение.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока Навальному на реальный. В ведомстве пообещали предпринять «все действия» для его задержания. После возращения в РФ суд арестовал оппозиционера на 30 суток за нарушения испытательного срока по «Делу Ив Роше».

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Комментарии (21)

260567431
Да, пора Президенту США поработать на благо и своих российских избирателей тоже.
baddancer
Дададдад! А ещё президент США должен потребовать у России вернуть деньги, которые США вложили в Навального!
260635291
за каждым из этих людей, против кого призывают ввести санкции, сотни заводов и предприятий. Это десятки тысяч рабочих мест. Это цель Навального?
Вспомните санкции против Дерипаски. Сколько людей осталось без работы на ГАЗе?
Эта ФБК за Россию и её жителей беспокоится? Призывая ещё больше санкций ввести? Просто предатели они.
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