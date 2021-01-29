автор фото Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Год 2020-й изрядно проредил разнообразие моделей на автомобильном рынке России. По числу ушедших из продажи машин он стал рекордным как минимум с кризиса 2014 года. По подсчётам газеты «КоммерсантЪ», в 2020 году российский рынок покинули сразу 45 моделей автомобилей. В 2019-м потери в модельной гамме были почти вдвое меньше — 25 автомобилей. Всего в минувшем году в России продавалось 309 моделей легковых и лёгких коммерческих автомобилей, и подавляющее число из них (151) — европейские. На втором месте японские машины — 56 моделей, российских меньше всего — 16.

Среди причин такого сокращения эксперты называют падение курса рубля, рост утилизационного сбора, а также резкое снижение доходов населения и сужение среднего класса. В основном сокращают количество моделей в среднем ценовом сегменте. Тут сыграла свою роль и пандемия. Не способствуют расширению модельного ряда и высокие требования к локализации, а также необходимость устанавливать систему ГЛОНАСС. Да и глобальная тенденция сейчас направлена на унификацию линеек: производители снижают число платформ, увеличивая количество моделей, построенных на каждой из них. Из европейских производителей свою линейку в России сократил Volkswagen. В России прекратились продажи лифтбека Arteon, который поставлялся ограниченным тиражом, и седьмого поколения хэтчбека Golf. Сама модель «Гольф», впрочем, с российским рынком пока не прощается, в пресс-службе марки «Российской газете» сообщили, что в планах для России новое поколение хэтчбека остаётся. А баварская BMW прекратила продажи минивэнов 2-Series Active Tourer и гибрида i8. Последний был и вовсе снят с производства в июне.

Volkswagen Arteon Фото: Volkwagen Volkwagen Golf 7 Фото: Volkwagen BMW i8 Фото: BMW

Renault в начале лета прекратила российские продажи компактвэнов Renault Dokker и Dokker Stepway. А осенью российский рынок покинул кроссовер Renault Koleos, поставки которого были прекращены ещё в начале года.

Renault Koleos Фото: Renault Renault Dokker Stepway Фото: Renault

Японцы в октябре прекратили поставки в Россию Mazda3. Сообщалось, что отгрузки были остановлены из-за увеличенной ставки утилизационного сбора. Infiniti вывел из своей линейки купе Infiniti Q60 и седан Infiniti Q50, желая сосредоточиться на сегменте SUV. Ушли из России бизнес-седан Subaru Legacy и спорткупе Toyota Supra. Последняя возвращалась на российский рынок в 2019 году, но популярности не обрела.

Mazda3 Фото: Mazda Infiniti Q60 Фото: Infiniti Subaru Legacy Фото: Subaru Toyota Supra Фото: Toyota

Корейский KIA Sorento Prime вместе с Sorento предыдущего поколения уступил место «четвёртому» Sorento. Причем «второй» Sorento в России оказался долгожителем: в остальных странах он ушёл ещё в 2014 году, после выхода третьего поколения, отмечает «Автостат». Также осенью завершились российские продажи хэтчбека Hyundai i30 N — закончилась выделенная России квота.

KIA Sorento Prime Фото: KIA Hyundai i30 N Фото: Hyundai

В декабре из-за падающего спроса с российским рынком попрощался американский внедорожник Jeep Cherokee, больше его поставлять не планируют. Ушёл с рынка представительский седан Cadillac CT6, его производство в США завершилось в начале 2020 года. Также российский рынок потерял самый продаваемый в стране спорткар Chevrolet Camaro.

Jeep Cherokee Фото: Jeep Cadillac CT6 Фото: Cadillac Chevrolet Camaro Фото: Chevrolet

Среди моделей китайских марок Россию покинуло немало представителей класса SUV. Haval прекратил продажи H2 и H6, последний долгое время был бестселлером марки на российским рынке. Chery завершила продажи кроссоверов Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5 и Tiggo 7. Foton вывел с российского рынка пикап Tunland и внедорожник Sauvana, оставшись только в коммерческом сегменте. Ушёл и бренд Hawtai со своими кроссоверами Laville и Boliger.

Hawtai Laville Фото: Hawtai Haval H6 Фото: Haval Chery Tiggo 2 Фото: Chery Chery Tiggo 7 Фото: Chery

Особняком стоят седан Datsun on-Do и хэтчбек Datsun mi-Do, которые собирались в России на АВТОВАЗе. Концерн Nissan пересмотрел бизнес-стратегию своего суббренда в России, и последний Datsun сошел с вазовского конвейера в декабре. Также о планах в ближайшие годы покинуть российский рынок под конец 2020-го объявила Honda.

Datsun on-Do и Datsun mi-Do Фото: Datsun