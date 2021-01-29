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Викинг из Капитолия готов дать показания против Трампа. «Он чувствовал, что президент его предал»

Штурмовавший Капитолий Джейкоб Энтони Ченсли готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту.

Мужчина, который штурмовал Капитолий в начале января, выступит на слушаниях по импичменту 45-го президента США.

«Адвокат жителя Аризоны, который участвовал в штурме Капитолия США, <...> полагает, что его клиент может дать показания на предстоящем судебном процессе по импичменту бывшего президента», — сообщает 29 января USA Today.

Адвокат Альберт Уоткинс настаивает, что 8 февраля сенаторам важно услышать голос «того, кого подстрекал Трамп». По словам защитника, его клиент оказался «разочарован» реакцией бывшего американского лидера на события в Капитолии. «Он чувствовал, что президент его предал», — заметил Уоткинс. Ченсли также был недоволен, что Трамп не помиловал штурмовавших Капитолий.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

Резолюция об импичменте Трампа накануне была внесена в Сенат. 13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту, однако его должна одобрить и верхняя палата парламента.

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Комментарии (1)

nuga
Стукачество в обмен на сделку с правосудием.Дадут,как Бутиной -год вместо двадцати лет
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