Резолюция об импичменте Трампа внесена в Сенат США

Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник вечером внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает 26 января AP News. При этом сенаторы-республиканцы ослабили свою критику в адрес бывшего президента.

Процесс по импичменту планируется начать 8 февраля. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Новый президент США Джо Байден ранее усомнился в том, что за импичмент проголосует достаточное число республиканцев и он будет принят.