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Резолюция об импичменте Трампа внесена в Сенат США

Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник вечером внесли в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает 26 января AP News. При этом сенаторы-республиканцы ослабили свою критику в адрес бывшего президента.

Процесс по импичменту планируется начать 8 февраля. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Новый президент США Джо Байден ранее усомнился в том, что за импичмент проголосует достаточное число республиканцев и он будет принят.

13 января Палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Если Сенат (верхняя палата американского парламента) утвердит импичмент, Трамп никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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