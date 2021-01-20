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В США опубликовали список помилованных. Ассанжу, Сноудену и самому Трампу места не нашлось

Покидающий свой пост 45-й президент США помиловал 73 человека. Но не всех, кто на это надеялся.

«Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам», — сообщается 20 января на сайте Белого дома.

В список вошел республиканец Пол Эриксон, которого связывали с делом Марии Бутиной. Следствие настаивало, что политконсультант помогал россиянке налаживать связи среди американской элиты. «Не найдя оснований для обвинения его в каких-либо преступлениях, связанных с Россией, ему было предъявлено обвинение в незначительном финансовом преступлении», — резюмировал Трамп и добавил, что Эриксон стал жертвой «охоты на ведьм».

Бутина заявила РИА Новости, что рада решению о помиловании. При этом она отметила, что многие россияне в американских тюрьмах также заслуживают помилования, например Виктор Бут и Константин Ярошенко.

В списке помилованных не нашлось место основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу и экс-сотруднику Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления Эдварду Сноудену. Также Трамп не включил в документ себя и свою семью, хотя СМИ говорили о такой возможности.

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