В США опубликовали список помилованных. Ассанжу, Сноудену и самому Трампу места не нашлось

Покидающий свой пост 45-й президент США помиловал 73 человека. Но не всех, кто на это надеялся.

«Президент Дональд Трамп помиловал 73 человека и смягчил приговоры еще 70 лицам», — сообщается 20 января на сайте Белого дома.

В список вошел республиканец Пол Эриксон, которого связывали с делом Марии Бутиной. Следствие настаивало, что политконсультант помогал россиянке налаживать связи среди американской элиты. «Не найдя оснований для обвинения его в каких-либо преступлениях, связанных с Россией, ему было предъявлено обвинение в незначительном финансовом преступлении», — резюмировал Трамп и добавил, что Эриксон стал жертвой «охоты на ведьм».