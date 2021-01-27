Bellingcat и The Insider связали ФСБ с тремя смертями при загадочных обстоятельствах. Звучат фамилии из «дела об отравлении Навального»

Журналист из Кабардино-Балкарии, активист из Дагестана и лояльный Кремлю политик — могли быть убиты российской спецслужбой, пишут интернет-издания The Insider и Bellingcat. В материале упоминаются те же имена, что и в расследовании отравления оппозиционера Алексея Навального.

Изучение поездок предполагаемых сотрудников Федеральной службой безопасности легло в основу нового материала Bellingcat и The Insider. В подготовке также принимал участие немецкий еженедельник Der Spiegel. Расследование опубликовано 27 января.



Первая история о правозащитнике и журналисте Тимуре Куашеве из Нальчика. Его тело со следами насилия и инъекции было найдено в лесу в августе 2014 года. Причиной смерти 26-летнего мужчины названа острая коронарная недостаточность (в кардиологии — нарушение нормального движения крови по артериям, может вызвать инфаркт миокарда. — Прим. ред.).

Отец Тимура Куашева, сам бывший следователь, пытался расследовать смерть своего сына и указал на несколько странностей. Например, в день исчезновения журналиста вышли из строя камеры городской системы видеонаблюдения. Именно те, которые могли отследить его путь из дома до места обнаружения тела. Анализ крови, на котором настоял отец, делали в Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ. Экспертом был упоминаемый в «деле Навального» Василий Калашников. Подозрительного в крови Куашева не обнаружили. Убийство Куашева до сих пор не раскрыто.

Журналисты The Insider и Bellingcat обращают внимание на то, что в день гибели Куашева в Нальчике находился фигурант их прошлого расследования Константин Кудрявцев. А в соседних регионах (Ставрополье и Северной Осетии), в это же время, были: врач из расследования про отравителей Навального — Иван Осипов, и еще два офицера ФСБ — Денис Мачикин и Роман Матюшин.



Других обстоятельств, свидетельствующих о причастности ФСБ к смерти Тимура Куашева, в журналистском материале нет. Общественный деятель Максим Шевченко, который был знаком с Тимуром Куашевым, заявил, что тот мешал слишком подробным освещением судебного процесса по мятежу 2005 года в Нальчике. Кому именно мешал, Шевченко не сказал. The Insider и Bellingcat делают вывод — мешал спецслужбе.

Вторая часть журналистского расследования посвящена смерти активиста общественного регионального движения «Единство» («Садвал») — Руслана Магомедрагимова. Его тело 24 марта 2015 года нашли в Каспийске. Уголовное дело не возбуждали, так как следствие пришло к выводу, что 45-летний Магомедрагимов умер от удушья, но убийством это не было. В материале The Insider и Bellingcat говорится, что в машине активиста обнаружили след чужой обуви, а близкие покойного заметили на шее Магомедрагимова две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

Упоминаемые ранее Иван Осипов и Константин Кудрявцев снова были замечены на Кавказе. Кудрявцев улетел из Махачкалы (в 18 км от Каспийска. — Прим. ред.) за неделю до смерти Магомедрагимова. Осипов дважды был в столице Дагестана, но январе, а в марте он прилетал во Владикавказ (до Каспийска — 300 км. — Прим. ред.). The Insider и Bellingcat пишут, что Осипов прилетел в Северную Осетию за четыре дня до смерти Магомедрагимова и через шесть дней вернулся в Москву. При этом авторы указывают, что убийство с помощью инъекции нехарактерно для спецслужб, а анализ поездок — не прямое доказательство.

«Если в случае с Тимуром Куашевым число поездок отравителей исключает всякую возможность совпадения, то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о высокой доле вероятности, так как главным фигурантом здесь является Осипов, а у него были и другие поездки в Махачкалу, поэтому здесь вероятность совпадения полностью исключить нельзя», — пишут авторы материала.

Еще сложнее оказалось с поездками в Тамбов, на пути откуда в ноябре 2019 года умер 41-летний лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Лояльный Кремлю политик скончался в поезде в Москву. Его тело кремировали. Причиной смерти назвали сердечный приступ.

По данным The Insider и Bellingcat, за будущим советником лидера «Справедливой России» Сергея Миронова начали следить за год до смерти. Данные из базы перелетов семь раз совпали с датами и пунктами назначения Исаева. Авторы расследования называют пять имен из группы наблюдения, среди них Иван Осипов и еще один медик из дела Навального — Алексей Александров. Однако на период предполагаемого журналистами отравления Исаева база поездок не выдала нужного результата.

