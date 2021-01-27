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Путин возложил цветы в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин почтил память погибших во время блокады Ленинграда.

В 77-ю годовщину полного освобождения, 27 января, он возложил букет красных роз к обелиску города-героя Ленинграда у стен Кремля.

Трагедия коснулась и семьи президента — во время осады города, будучи ребёнком, погиб его родной брат.

Церемония в честь снятия блокады Ленинграда состоялась сегодня, 27 января, в Петербурге, на Пискарёвском кладбище. В память о 77-й годовщине Ленинградской победы также был произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости. На Ростральных колоннах зажжены факелы. В 21:00 будет дан праздничный салют, а небо украсит фейерверк.

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Комментарии (7)

Михаил Петров-Водкин
а ещё ему кино надо пересмотреть..
Жора  
ему в бункере кусок стены с обелиском построили?!!! Лицемер!
Igor_VS
Раньше видали его на Пискаревском. Видимо ослаб.
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