На Пискаревском кладбище почтили память погибших во время блокады. Церемония, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда, прошла в усечённом составе, её участники в большинстве своём были в масках.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», венки к монументу Матери-Родины 27 января возложили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред по Северо-Западу Александр Гуцан, глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров, чиновники, депутаты, судьи Конституционного суда, военные и представители силовых ведомств. Блокадников в этом году попросили по возможности остаться дома в связи с пандемией. Кроме того, сами делегации были в ограниченном составе.