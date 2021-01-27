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На Пискаревском кладбище возложили венки к Матери-Родине. В траурной колонне шли Бастрыкин, Гуцан, Беглов и Макаров

На Пискаревском кладбище почтили память погибших во время блокады. Церемония, посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда, прошла в усечённом составе, её участники в большинстве своём были в масках.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», венки к монументу Матери-Родины 27 января возложили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, губернатор Петербурга Александр Беглов, полпред по Северо-Западу Александр Гуцан, глава Законодательного собрания Вячеслав Макаров, чиновники, депутаты, судьи Конституционного суда, военные и представители силовых ведомств. Блокадников в этом году попросили по возможности остаться дома в связи с пандемией. Кроме того, сами делегации были в ограниченном составе.

Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В память о 77-й годовщине Ленинградской Победы также был произведен полуденный выстрел в Петропавловской крепости. На Ростральных колоннах зажжены факелы. В 21:00 будет дан праздничный салют.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260642011
А что же памятную доску Маннергейму не внесли? Он же, как говорил в 2016 году глава тогдашней путинской администрации, Сергей Иванов, не только в блокаде Ленинграда участвовал и бомбил город, он много чего хорошего сделал при царе.
Mikle776
буду занудой - законы для кого пишут?
я понимаю повод печальный и трагичный... память погибших надо почтить... очень ленинградцы пострадали...
но когда двойные стандарты, это удивляет и ...
митинги запрещены самим Бегловым, а что видим? дистанции нет... многим более 65...
по идее полиция должна протоколы составить, а нарушители оплатить штрафы, заявив, что знали, что нельзя, но не почтить память погибших не могли! ну как то так...
260688481
Я поднимаю свой бокал
За одногодков из блокады,
Кто детскою судьбой попал
В лихие будни Ленинграда.
За добрых мам, спасавших нас
Своим пайком и светом глаз,
За тех, кто город отстоял,
Чтобы воспрял и стар и мал!
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