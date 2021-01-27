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На стрелке Васильевского в честь Дня освобождения Ленинграда от блокады зажгли факелы Ростральных колонн

«ПетербургГаз» 27 января, в день 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, дважды зажжет огни на Ростральных колоннах.

Как сообщает пресс-служба предприятия, пламя будет гореть с 10 до 12 часов и с 19 до 22 часов.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Огни Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

Газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба обеспечивает надежное газоснабжение уникального потребителя. «ПетербургГаз» следит за сохранностью колонн и отвечает за стабильную работу системы розжига и горелочных устройств.

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Комментарии (3)

171663972
Господа, "газовщики", а ничего, что огни на Росстральных колоннах, по городской традиции, должны гореть ВЕСЬ ДЕНЬ 27 января и сопровождать этот праздник в городе с утра и до окончания всех мероприятий?!
aim
"вовремя" новость размещена. аккурат за полчаса до того как они в первый раз погаснут.

я понимаю что это традиция ежегодная, но всё же... ;-)
Tattiana
"Как сообщает пресс-служба предприятия, пламя можно будет с 10 до 12 часов и с 19 до 22 часов."
Стесняюсь спросить, ЧТО можно будет пламени? Ну когда же Фонтанка корректора возьмёт... Я бы пошла за копейки, всё пенсионерке подработка.
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