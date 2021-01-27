Координатора петербургской «Весны» везут в суд. Полиция уверена, что он пригласил на Сенатскую более 500 человек

Координатор движения «Весна» в Петербурге Валентин Хорошенин получил протокол об организации несогласованной акции на Сенатской площади. Из полиции его везут в суд.
Об оперативной работе полицейских Хорошенин 27 января сообщил в своём Twitter. Встретив на выходе из дома, его доставили в первый отдел, оформили протокол по части второй статьи 20.2 КоАП и тут же направились в Октябрьский райсуд. Максимальная санкция — 10 суток ареста, но можно отделаться и штрафом от 20 до 30 тысяч рублей.
«Судя по протоколу, ему вменяют, что он разместил на своей странице «ВКонтакте» призыв выходить на Сенатскую площадь. На этот призыв откликнулось более 500 человек. Они пришли на площадь, хлопали в ладоши и скандировали кричалки», — добавляет подробностей «Весна».
23 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального. В Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», задержали больше 500 человек. Некоторые из них уже привлечены к административной ответственности. Уголовные дела после протестов возбудили МВД и СК.