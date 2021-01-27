В Петербурге задержали координатора «Весны». Неразговорчивые полицейские встретили его у дома

Сотрудники полиции внесли коррективы в планы координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина в Петербурге. Его настоятельно пригласили на экскурсию в отдел.



О задержании Хорошенина днём 27 января сообщила в телеграм-канале «Весны». Активист успел написать, что столкнулся с правоохранителями в Адмиралтейском районе, на выходе из дома, пройти мимо ему не дали.

«Меня остановил оперативник и сказал, что у полиции ко мне есть вопросы. Отдел [в который везут] не назвали, сказали, что отрабатывают КУСП (запись в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. — Прим. ред.)», — рассказал Хорошенин.