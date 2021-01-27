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В Петербурге задержали координатора «Весны». Неразговорчивые полицейские встретили его у дома

Сотрудники полиции внесли коррективы в планы координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина в Петербурге. Его настоятельно пригласили на экскурсию в отдел.

О задержании Хорошенина днём 27 января сообщила в телеграм-канале «Весны». Активист успел написать, что столкнулся с правоохранителями в Адмиралтейском районе, на выходе из дома, пройти мимо ему не дали.

«Меня остановил оперативник и сказал, что у полиции ко мне есть вопросы. Отдел [в который везут] не назвали, сказали, что отрабатывают КУСП (запись в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. — Прим. ред.)», — рассказал Хорошенин.

В «Твиттере» он добавил, что после сорокаминутной поездки по городу «под музыку из девяностых» его всё же доставили в 1-й отдел Адмиралтейского района.

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Комментарии (5)

42031314
Полицейское государство !!!
264740291
Ни в какие рамки не идет! Где безопасность, нам обычным людям уже страшно на улицу выходить.
hal9000
Музыка из 90х...Продиджи чтоли ??
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