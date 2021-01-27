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Получившей удар от полицейского на акции в Петербурге Маргарите Юдиной помогли выплатить кредиты

Жительнице Луги Маргарите Юдиной, которая получила удар от полицейского во время протестной акции 23 января в Петербурге, помогли решить вопрос с оплатой кредитов. Об этом 27 января сообщил один из организаторов сбора, депутат МО «Оккервиль» Кирилл Волков.

«Сбор денег Маргарите Юдиной закончен. За 24 часа собрано — 166 734 р. Вчера был оплачен первый кредит, в ближайшее время выложим видеоподтверждение об оплате второго. Весь остаток будет передан Маргарите», — написал он в Twitter.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» муниципальный депутат рассказал, что указанную сумму он и его коллега из МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов собирали с помощью специализированной платформы, после чего кредиты были оплачены через «Госуслуги».

«Мы решили оплатить её кредиты, по нашему законодательству это возможно, чтобы снять с неё хотя бы эту нагрузку. Вчера в 11 утра мы начали и сегодня в 11 утра закончили, потому что сумму удалось собрать. Делали это без какой-либо организации, через наши каналы и подписчиков, — объяснил Кирилл Волков. — Напрямую с ней не связывались, потому что была информация, что она отказалась от подобной помощи. Просто человек интеллигентный, мы подумали, что сама она помощи не попросит».

О сборе денежных средств для пострадавшей на протестной акции также сообщила «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы Юдиной. Как говорится в сообщении, их планируют направить на погашение расходов на лечение и ведение дела, а также использовать в качестве материальной поддержки её семьи. По итогам будет предоставлен подробный отчёт о всех тратах, пообещали сборщики.

54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы 23 января во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. МВД извинялось дважды, при этом второй раз извинения с хризантемами принёс второй «герой» инцидента.

На следующий день после случившегося пострадавшую выписали из больницы. Снимавшим это телевизионщикам она сказала, что не держит зла на обидчика. Позже в интервью 47news женщина уточнила, что была растеряна, когда принимала извинения. У неё дома также побывала «Фонтанка», которая поговорила с участницей митинга о её быте и отношении к произошедшему.

При этом накануне стало известно, что Юдину снова госпитализировали в одну из петербургских больниц.

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Комментарии (18)

gencon
А Беглов ваще на работу ходит?
kolpankolpan
Очень хорошо люди сделали. Очень это приветствую. Теперь важно мерзавца при исполнении посадить. Что-бы такими безголовыми дегенератами не полнилась Российская полиция. Что бы люди не боялись власти, не неневидели ее. И укорот будет всем садистам приветствующим подобные безобразия. А то получается на любой вопрос к полицейскому можно получить ногой в организм и поехать в больницу.
264080901
Что же вы такие злые. Никому не пришло в голову, что это у неё просто сработал материнский инстинкт? Я сама так чуть не попала под раздачу 2 августа, бравые накачанные парни в тельняшках со стеклянными глазами бежали за толпой гастарбайтеров. Все убежали, кроме одного, гордый оказался. Народу было полно на улице, но кинулись на помощь только я и ещё одна женщина. Это просто само собой произошло. Ему всё равно досталось. А меня потом трясло пару дней. Потому что осознание пришло позже, что могли и мне навалять. Следом подошёл полицейский и на наш вопрос, куда вы смотрите, ответил, а что я могу сделать.
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