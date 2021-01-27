Жительнице Луги Маргарите Юдиной, которая получила удар от полицейского во время протестной акции 23 января в Петербурге, помогли решить вопрос с оплатой кредитов. Об этом 27 января сообщил один из организаторов сбора, депутат МО «Оккервиль» Кирилл Волков.

«Сбор денег Маргарите Юдиной закончен. За 24 часа собрано — 166 734 р. Вчера был оплачен первый кредит, в ближайшее время выложим видеоподтверждение об оплате второго. Весь остаток будет передан Маргарите», — написал он в Twitter.

Сбор денег Маргарите Юдиной закончен.👏👏👏

За 24 часа собрано - 166'734р.🔥🔥🔥



Вчера был оплачен первый кредит, в ближайшее время выложим видеоподтверждение об оплате второго. Весь остаток будет передан Маргарите.



ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО💪💪💪 pic.twitter.com/6pImMs4VI0 — Кирилл Волков (@VolkovKirillSPb) January 27, 2021

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» муниципальный депутат рассказал, что указанную сумму он и его коллега из МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов собирали с помощью специализированной платформы, после чего кредиты были оплачены через «Госуслуги».



«Мы решили оплатить её кредиты, по нашему законодательству это возможно, чтобы снять с неё хотя бы эту нагрузку. Вчера в 11 утра мы начали и сегодня в 11 утра закончили, потому что сумму удалось собрать. Делали это без какой-либо организации, через наши каналы и подписчиков, — объяснил Кирилл Волков. — Напрямую с ней не связывались, потому что была информация, что она отказалась от подобной помощи. Просто человек интеллигентный, мы подумали, что сама она помощи не попросит».

О сборе денежных средств для пострадавшей на протестной акции также сообщила «Команда 29», адвокаты которой представляют интересы Юдиной. Как говорится в сообщении, их планируют направить на погашение расходов на лечение и ведение дела, а также использовать в качестве материальной поддержки её семьи. По итогам будет предоставлен подробный отчёт о всех тратах, пообещали сборщики.

❗Объявляем сбор средств для нашей подзащитной Маргариты Юдиной



Три цели, на которые осуществляется сбор:

• оплата лечения

• материальная поддержка семьи

• юридическая помощьhttps://t.co/oJzWVp9yIU — Команда 29 (@Komanda29) January 27, 2021

54-летнюю жительницу Луги Маргариту Юдину грубо ударил ногой в живот сотрудник патрульно-постовой службы 23 января во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. МВД извинялось дважды, при этом второй раз извинения с хризантемами принёс второй «герой» инцидента.

