СК по Москве подтвердил задержание еще двух участников акции 23 января. Один из них — тиктокер с 800 тысячами подписчиков

Как говорится в сообщении, один из задержанных — мужчина 1984 года рождения — был участником драки на Страстном бульваре и несколько раз ударил сотрудника Росгвардии. Во время допроса он полностью признал свою вину. Второй — молодой человек 2002 года рождения. Его подозревают в причастности к умышленному повреждению служебного автомобиля ФСБ на Цветном бульваре.

Двое фигурантов уголовных дел о противоправных действиях на несанкционированной акции, которая состоялась 23 января, задержаны в Москве. Об этом заявили в Главном следственном управлении СК по столице 27 января.

«В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. В скором времени будет решён вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения. Расследование продолжается», — также говорится в сообщении ведомства.



Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, подозреваемым в нападении на росгвардейца может быть таксист Валерий Евсин, а на автомобиль ФСБ — блогер Константин Лакеев (Киевский). Количество его подписчиков в Tik-Tok — более 800 тысяч человек.О задержании Лакеева накануне сообщала Baza со ссылкой на свои источники. Сегодня эту информацию также подтвердил информированный собеседник РИА Новости.



В Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (236 УК РФ), хулиганстве (213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (167 УК РФ). В их рамках задержаны несколько человек, один из них арестован.



О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

