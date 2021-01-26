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Московский суд арестовал первого фигуранта дела о применении насилия к силовикам на митинге 23 января. Он вёз участниц Pussy Riot

Пресненский районный суд Москвы арестовал первого обвиняемого по делу о применении насилия против силовиков на митинге 23 января. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь суда.

Московские суды / telegram

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в отношении Есенова Е.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что Евгений Есенов был задержан за наезд на полицейского в центре Москвы во время субботней акции. Он вёз участниц группы Pussy Riot — Марию Алёхину и Людмилу Штейн.

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