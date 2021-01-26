Задержанный в Москве за наезд на полицейского Евгений Есенов вёз участниц Pussy Riot

Евгений Есенов, задержанный за наезд на полицейского в центре Москвы во время субботней акции, вёз участниц группы Pussy Riot — Марию Алёхину и Людмилу Штейн. Об этом 26 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

«Задержанный — это водитель машины, бампером задевшей сотрудника полиции, который пытался задержать Алёхину и Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. Девушки в этот момент были в машине», — сказал собеседник агентства, добавив, что полицейский получил ушиб ноги.