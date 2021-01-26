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Задержанный в Москве за наезд на полицейского Евгений Есенов вёз участниц Pussy Riot

Евгений Есенов, задержанный за наезд на полицейского в центре Москвы во время субботней акции, вёз участниц группы Pussy Riot — Марию Алёхину и Людмилу Штейн. Об этом 26 января пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

«Задержанный — это водитель машины, бампером задевшей сотрудника полиции, который пытался задержать Алёхину и Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы. Девушки в этот момент были в машине», — сказал собеседник агентства, добавив, что полицейский получил ушиб ноги.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Алёхина, Штейн и ещё одна девушка из группы, Виктория Кузнецова, опрошены как свидетели.

Пресненский суд должен избрать Есенову меру пресечения 26 января.

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Комментарии (6)

Djnyana
Это была.. оплошность, неловкое движение ноги..
муматор
ну, пора ему готовить букет и извиняться. Я вот одного только не понял - с чего вдруг уголовное дело возбудили так быстро?
paha
А чо, дамам пешочком западло протестовать?
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