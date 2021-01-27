ФСБ объяснила бесполётную зону в районе Геленджика: она введена летом по важной причине

Как пишет РБК 27 января, в службе заявили, что причиной введённых мер стала «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава Погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В ФСБ ответили на вопрос о бесполётной зоне в районе мыса Идокопас около Геленджика. Она была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

Административный комплекс заставы сдан в эксплуатацию в октябре 2020 года. Отряд занимается «защитой участка Государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ФСБ.

В морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ установлен пограничный режим. Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, нет и других объектов, подведомственных службе, отметили в ведомстве.

Вопрос о бесполётной зоне в районе Геленджика возник после фильма Навального о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике и подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков направил журналистов в ФСБ и ФСО. «Что касается разных зон — что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», — сказал Песков (цитата по «Газете.Ru»). Он напомнил, что эта резиденция не принадлежит ни президенту, ни государству, поэтому необходимую информацию по этому «дворцу» могут предоставить лишь ФСО и ФСБ. Владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей, отметил Песков.