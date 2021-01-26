В Кремле знают владельцев дворца в Геленджике, но называть их не будут

Владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



«Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что, вернее, очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», — сказал пресс-секретарь президента.



При этом разглашать их имена Песков отказался, назвав это «некорректным». Ранее сам Владимир Путин говорил, что не смотрел фильм Навального про дворец, но «пролистал видеоподборки». Президент подчеркнул, что ничего из перечисленного в расследовании оппозиционера не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Подробнее о фильме Навального читайте на «Фонтанке».

