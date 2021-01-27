YouTube продлил ограничения на использование канала Трампа

Видеохостинг YouTube на неопределённый срок продлил ограничения на использование канала бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 27 января сообщает Politico.
По информации газеты, аналогичные санкции также коснулись личного адвоката американского экс-лидера Рудольфа Джулиани. Ему запретили зарабатывать деньги на платформе.
Первые ограничения в отношении YouTube-канала Дональда Трампа были введены в середине января этого года после того, как сторонники американского экс-лидера, воодушевлённые его речью об отказе от признания поражения на президентских выборах, взяли штурмом Капитолий. Как говорилось в заявлении администрации видеохостинга, это было сделано «в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию». Уже тогда шла речь о том, что в дальнейшем ограничения могут быть продлены на неопределённый срок. Как отмечалось, эта платформа стала последней среди интернет-ресурсов, где бывший президент США мог высказываться: до этого его заблокировали в Twitter, Facebook и Instagram.
После описанных событий в Америке также запущен процесс по импичменту Дональда Трампа, который должен начаться 8 февраля. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.