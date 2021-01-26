FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.64р91.67р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
23
Печать

Главы МИД стран G7 призвали российские власти освободить Навального и задержанных на митингах

Министры иностранных дел стран G7 обратились к российским властям. Как пишет 26 января РИА Новости, они призвали освободить оппозиционера Алексея Навального.

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — цитирует издание заявление.

Кроме того, главы МИД стран G7 «глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов». Они призывают Россию «освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января».

Министры добавили, что собираются внимательно следить за «уголовным расследованием отравления Навального». Напомним, после акций протеста 23 января в России возбуждено 20 уголовных дел.

Один из обвиняемых в применении насилия к представителю власти 26 января был арестован в Москве. Евгений Есенов был задержан за наезд на полицейского в центре столицы. Всего в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

Алекс64
А зачем Вы из G8 сделали опять G7?
Вот сидите и воняйте...
А так могли в глаза сказать...
sektor7
Призвали, хорошо.
Теперь это наши проблемы как реагировать на подобное
260551481
Сколько верВовочке не виться...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний