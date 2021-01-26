Главы МИД стран G7 призвали российские власти освободить Навального и задержанных на митингах

Министры иностранных дел стран G7 обратились к российским властям. Как пишет 26 января РИА Новости, они призвали освободить оппозиционера Алексея Навального.
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — цитирует издание заявление.
Кроме того, главы МИД стран G7 «глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов». Они призывают Россию «освободить тех, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января».
Министры добавили, что собираются внимательно следить за «уголовным расследованием отравления Навального». Напомним, после акций протеста 23 января в России возбуждено 20 уголовных дел.