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СК: После субботних акций протеста в России возбуждено 20 уголовных дел

Следственный комитет 26 января сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам митингов в России в поддержку Алексея Навального.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, самая распространённая статья — применение насилия в отношение представителя власти. Уголовные дела по итогам протестов появились в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях. Часть подозреваемых задержана, некоторых ещё предстоит установить.

Один из обвиняемых в применении насилия к представителю власти 26 января был арестован в Москве. Евгений Есенов был задержан за наезд на полицейского в центре столицы. Всего в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (21)

dimas062
Я так понимаю метод устрашения выбрали не как Батька - лупить на улицах, а вежливо-мирно дать провести, а после застращать уголовными делами да арестами.
kоt-obormot
А вы посмотрите что в Нидерландах творятЪ - ууууу.......©
Mash
На представителя власти когда заведут УД? Правильно - никогда, потому что понимают, что если за защиту себя, хоть одного накажут, в следующий раз защищать будут сами себя.
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