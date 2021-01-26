СК: После субботних акций протеста в России возбуждено 20 уголовных дел

Следственный комитет 26 января сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам митингов в России в поддержку Алексея Навального.
«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По её словам, самая распространённая статья — применение насилия в отношение представителя власти. Уголовные дела по итогам протестов появились в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях. Часть подозреваемых задержана, некоторых ещё предстоит установить.
Один из обвиняемых в применении насилия к представителю власти 26 января был арестован в Москве. Евгений Есенов был задержан за наезд на полицейского в центре столицы. Всего в Москве после митинга 23 января возбудили три уголовных дела по статье 318 УК РФ. Также были возбуждены дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). О том, как прошла акция в Петербурге, читайте на «Фонтанке».