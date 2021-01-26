СК: После субботних акций протеста в России возбуждено 20 уголовных дел

Следственный комитет 26 января сообщил о возбуждении 20 уголовных дел по итогам митингов в России в поддержку Алексея Навального.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, самая распространённая статья — применение насилия в отношение представителя власти. Уголовные дела по итогам протестов появились в Москве, Петербурге, Липецкой и Калужской областях. Часть подозреваемых задержана, некоторых ещё предстоит установить.