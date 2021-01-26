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«Террористы прикрываются женщинами и детьми». В Кремле прокомментировали акции протеста 23 января

Пресс-секретарь российского президента осудил привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

«Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. <...> Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей», — цитирует 26 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, среди задержанных на прошедших акциях были «дети». Он уверен, что несовершеннолетние могут посещать такие мероприятия «из любопытства».

«Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке», — резюмировал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нельзя «выталкивать вперед несовершеннолетних», как «террористы поступают».

23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. МИД пообещал рассмотреть вопрос вмешательства США во внутренние дела России.

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Комментарии (18)

Seawolf
Он реально не отдупляет, что несет пургу? Даже самые верные запутинцы образца 2013 года не верят в эту чушь.
DimonTT
"...Везде шептались — все говорили: к чему это приведёт? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом."

А.А. Бестужев, 1814г.
gencon
" А это наш друг".
"- Сам дурак"
Песков смешной такой. Террористы должны брать заложников. А здесь омон 3500 человек свез по тюрьмам.....а там наперсточники включают весь свой потенциал
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