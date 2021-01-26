«Террористы прикрываются женщинами и детьми». В Кремле прокомментировали акции протеста 23 января

Пресс-секретарь российского президента осудил привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.
«Разве террористы не прикрываются женщинами и детьми? Прикрываются. <...> Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей», — цитирует 26 января заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.
По его словам, среди задержанных на прошедших акциях были «дети». Он уверен, что несовершеннолетние могут посещать такие мероприятия «из любопытства».
«Абсурдное желание поучаствовать в шумной тусовке», — резюмировал Песков.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нельзя «выталкивать вперед несовершеннолетних», как «террористы поступают».
23 января в городах России прошли несанкционированные митинги. До этого суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, а соратники оппозиционера выпустили фильм о дворце, к которому якобы имеет отношение президент РФ. Владимир Путин опроверг наличие у него недвижимости в Геленджике. Он подчеркнул, что все имеют право выражать точку зрения в рамках закона. МИД пообещал рассмотреть вопрос вмешательства США во внутренние дела России.