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Автор песен «АукцЫона» присоединился к благотворительному проекту и слепил пиалу

Благотворительный проект гончарной студии «Лисий остров» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, вновь заработал. Гостем мастерской в этот раз стал Дмитрий Озерский — поэт, автор текстов группы «АукцЫон», музыкант.

Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Напомним, проект «Тёплое искусство» существует третий год. Гостями студии «Лисий остров» становятся известные музыканты, актёры, художники, писатели. Они пробуют свои силы в гончарном искусстве — под руководством опытных мастеров изготавливают керамические изделия, которые впоследствии выставляются на аукционе, а вырученные средства направляются в благотворительные организации.

Сейчас создаётся вторая коллекция керамики. В её создании уже приняли участие актриса Ирина Мазуркевич, музыкант Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов, самый известный «митёк» Дмитрий Шагин, солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова, легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном, вокалист и лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, а также Михаил Боярский и Лариса Луппиан.

Присоединился к проекту и Дмитрий Озерский. Он сделал за гончарным кругом пиалу, которая займёт своё место среди других работ.

О месте и дате аукциона организаторы проекта сообщат позже, но уже известно, что вырученные от продажи керамики средства будут направлены в Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд». Он реализует проекты, связанные с миграционными процессами, повышением уровня толерантности в обществе и расширением межнационального диалога, а также с активизации и информационной поддержки пожилых людей, развитием гуманитарного и гражданского просвещения.

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