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В спальном районе Петербурга заметили синеглазых гусей на вольном выпасе

Внимательные петербуржцы продолжают встречать необычных представителей флоры и фауны в городской черте. На этот раз в объектив попали не дикие животные, а домашние, что ещё более удивительно: кто бы мог подумать, что они живут в спальных районах на севере города.

Домашних гусей на вольном выпасе заметил фотограф Антон Кубышкин в субботу на берегу реки Каменки. Фотографии он опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». На то, что гуси домашние, указывает их белый окрас. Дикие гуси — серые, пояснил «Фонтанке» Антон Кубышкин. В стаде, видимо, представители трёх пород.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

«Думаю, что они кому-то принадлежат, но удивило то, что за ними никто не присматривает. <…> Но, видимо, домашних птиц удерживает еда — и они особо никуда и не рвутся», — отмечает фотограф.

За последнее время в Петербурге и его окрестностях видели лисиц, лосей, лебедей. В январе случилась сенсация в орнитологии: в наших краях впервые за всю историю наблюдений заметили полярную чайку.

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