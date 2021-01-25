Внимательные петербуржцы продолжают встречать необычных представителей флоры и фауны в городской черте. На этот раз в объектив попали не дикие животные, а домашние, что ещё более удивительно: кто бы мог подумать, что они живут в спальных районах на севере города.

Домашних гусей на вольном выпасе заметил фотограф Антон Кубышкин в субботу на берегу реки Каменки. Фотографии он опубликовал в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». На то, что гуси домашние, указывает их белый окрас. Дикие гуси — серые, пояснил «Фонтанке» Антон Кубышкин. В стаде, видимо, представители трёх пород.