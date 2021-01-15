В последние дни, напомним, петербуржцы несколько раз видели лисиц. В пресс-службе комитета по природопользованию отмечают, что лисы на территории города не представляют опасности.



В жилую зону их могут привлечь запах пищи, бытовые отходы или мыши и крысы. «Дикие животные не приходят просто так на территорию людей — чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

