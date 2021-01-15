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Не только лисы, но и лоси. В Агалатово на видео попали «три красавца»

Дикие звери продолжают «наступление» на Петербург.

Подписчик группы «Неизданное | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», проезжая по дороге в Агалатово, заметил «трёх красавцев» лосей. Видео опубликовано в группе 15 января.

Неизданное | Санкт-Петербург / vk.com/spb_today_unpublished

В последние дни, напомним, петербуржцы несколько раз видели лисиц. В пресс-службе комитета по природопользованию отмечают, что лисы на территории города не представляют опасности.

В жилую зону их могут привлечь запах пищи, бытовые отходы или мыши и крысы. «Дикие животные не приходят просто так на территорию людей — чаще всего они находятся в поисках кормовой базы. Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — отмечает начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Обычно лисица предпочитает избегать мест обитания человека. Бояться зверей не стоит: если их не трогать, опасности для человека они не представляют. Важно помнить, что лиса — дикое животное: не надо пытаться её привлечь или накормить. При обнаружении диких животных в бедственном положении можно обратиться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы: 417–59–36.

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