В эти морозные дни в Петербурге и области участились случаи появления диких лисиц около человеческого жилья. На этот раз животное заметили прямо на территории городской застройки в Колпино, среди домов и машин.
Видеозапись опубликована 14 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Знакомиться с людьми животное не пожелало.
На днях другая лисица (судя по видео, хромая) прибегала к домам в Бугровском поселении, что под Петербургом.
У нас обитает один вид лисиц — лисица обыкновенная, она же рыжая, а подвидов — около сорока. Она населяет всю Европу, Индию, Китай, завезена в Австралию. Лисицы очень быстро привыкают к человеку и начинают выпрашивать еду. Их лучше не кормить и не стоит к ним приближаться. Лиса, даже знакомая с людьми, от испуга может укусить, и тогда надо будет проходить лечение от бешенства.