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Лиса в «лесу» многоэтажек: дикий зверь осваивается в Колпино

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

В эти морозные дни в Петербурге и области участились случаи появления диких лисиц около человеческого жилья. На этот раз животное заметили прямо на территории городской застройки в Колпино, среди домов и машин.

Видеозапись опубликована 14 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Знакомиться с людьми животное не пожелало.

На днях другая лисица (судя по видео, хромая) прибегала к домам в Бугровском поселении, что под Петербургом.

У нас обитает один вид лисиц — лисица обыкновенная, она же рыжая, а подвидов — около сорока. Она населяет всю Европу, Индию, Китай, завезена в Австралию. Лисицы очень быстро привыкают к человеку и начинают выпрашивать еду. Их лучше не кормить и не стоит к ним приближаться. Лиса, даже знакомая с людьми, от испуга может укусить, и тогда надо будет проходить лечение от бешенства.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

265015791
Мало бродячих собак и лиса неизбежно будет осваивать территорию. Не удивлюсь если на Ф напишут о том что лиса забежала в супермаркет или подъезд.
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