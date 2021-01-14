В эти морозные дни в Петербурге и области участились случаи появления диких лисиц около человеческого жилья. На этот раз животное заметили прямо на территории городской застройки в Колпино, среди домов и машин.

Видеозапись опубликована 14 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Знакомиться с людьми животное не пожелало.