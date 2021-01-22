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На КАД загорелась шаланда. Полыхающую кабину засняли очевидцы

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14485846" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На кольцевой автодороге Петербурга днем 22 января загорелся грузовой автомобиль. Пробку пожар не собрал: дорога в этот момент была полупустой.

О происшествии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Пожар, по их данным, произошел перед съездом в сторону Ломоносова. На записи видно, как у шаланды полыхает кабина, а перед горящим грузовиком стоит миксер — вероятно, водитель остановился помочь коллеге.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пожар произошел в половине второго часа дня на 106-м километре внутреннего кольца, в полосе безопасности. Пострадавших нет.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14485846" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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