Задержанных петербургских депутатов отпускают с протоколами за нарушение коронавирусных ограничений

В Петербурге вечером 20 января из 76-го отделения полиции начали выпускать задержанных депутатов МО «Смольнинское», рассказал «Фонтанке» один из народных избранников, Дмитрий Балтруков. В отношении парламентариев составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции.
По последней информации, из отделения полиции выпустили пятерых депутатов из 13: Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Диану Серую, Елену Мишкинис и Алексея Шавлова.
В отношении народных избранников составляют протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».
Депутатов задержали вечером в помещении местной администрации МО «Смольнинское», которое находится в пользовании МУП «Зеленый слон». Они не смогли попасть в закрытое помещение для проведения заседаний и провели его в коридоре предприятия.
Народных избранников задержали и доставили в 76-е отделение полиции. После того, как туда съехались коллеги из других муниципалитетов, в частности, МО №72, «Литейный округ» и «Владимирский округ», а также депутат Заксобрания Борис Вишневский, «группу поддержки» попросили покинуть отделение, а правоохранители ввели план «Крепость».