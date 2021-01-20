Задержанных петербургских депутатов отпускают с протоколами за нарушение коронавирусных ограничений

В Петербурге вечером 20 января из 76-го отделения полиции начали выпускать задержанных депутатов МО «Смольнинское», рассказал «Фонтанке» один из народных избранников, Дмитрий Балтруков. В отношении парламентариев составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции.



По последней информации, из отделения полиции выпустили пятерых депутатов из 13: Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Диану Серую, Елену Мишкинис и Алексея Шавлова.



В отношении народных избранников составляют протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях — «Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

