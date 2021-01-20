Заслуженный носитель антител. Что и кому вы сможете доказать своим «ковидным паспортом»

О возможности введения в России «ковидных паспортов» впервые заговорил президент Владимир Путин. Сначала речь шла о международных сертификатах для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что эту тему обсуждают «в рамках экспертной дискуссии». Но прививка, как колхоз, — дело добровольное. И спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких ковидных паспортов в России не будет. Тем временем в Евросоюзе вопрос взяли на карандаш, и если там такой документ введут, то и российским туристам придется соответствовать.



«Фонтанка» изучила вопрос, чтобы разобраться, кто выиграет от введения «коронавирусных паспортов» и почему преимущества могут оказаться ловушкой.

