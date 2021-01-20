Заслуженный носитель антител. Что и кому вы сможете доказать своим «ковидным паспортом»

О возможности введения в России «ковидных паспортов» впервые заговорил президент Владимир Путин. Сначала речь шла о международных сертификатах для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что эту тему обсуждают «в рамках экспертной дискуссии». Но прививка, как колхоз, — дело добровольное. И спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких ковидных паспортов в России не будет. Тем временем в Евросоюзе вопрос взяли на карандаш, и если там такой документ введут, то и российским туристам придется соответствовать.
«Фонтанка» изучила вопрос, чтобы разобраться, кто выиграет от введения «коронавирусных паспортов» и почему преимущества могут оказаться ловушкой.
ПЛЮС
Россиян, которые сделают прививки и получат коронавирусный паспорт, будут выпускать за рубеж. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает это мерой своевременной и необходимой.
Схожей логикой руководствуются и авиаперевозчики. Восемь европейских и американских авиакомпаний уже презентовали в Женеве проект цифрового коронавирусного паспорта в виде приложения для смартфона. Так данные о результатах тестирования на коронавирус, антителах и прививках будут у пассажиров всегда под рукой.
МИНУС
Выпускать-то, может, и начнут. Но будут ли куда-нибудь по российскому коронавирусному паспорту впускать?
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали пока только в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.
Правда, еще президент Гвинеи Альфа Конде привился нашей вакциной, а Венгрия начала ее закупать, не спросив мнения Евросоюза.
Вот вам и потенциальные маршруты для путешествия мечты.
ПЛЮС
Допустим, не все страны признают наши коронавирусные паспорта. Но это лучше, чем совсем никуда не ездить.
МИНУС
Да, но надо помнить, что далеко не все люди в принципе могут вакцинироваться. Например, не делают прививки от коронавируса детям и подросткам до 18 лет, а в России их больше 30 миллионов человек. К абсолютным противопоказаниям для вакцинации относятся беременность и довольно большой перечень заболеваний.
ПЛЮС
Коронавирусный паспорт может дать преимущество при трудоустройстве или оплате выполненной работы. В разгар пандемии фактически появилась новая компетенция для сотрудников — «носитель антител». Например, востребованы оказались переболевшие коронавирусом нотариусы, а перед Новым годом — переболевшие ковидом Деды Морозы и Снегурочки.
Справку о наличии антител считают преимуществом соискателей в 9% российских компаний — таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob.
Люди стали чаще искать нянь, водителей, сиделок, уборщиц и мастеров на час, переболевших коронавирусом.
МИНУС
Все эти «преимущества при трудоустройстве» — до первого иска со стороны человека, которому отказали в трудоустройстве или заплатили меньше, чем обладателю антител. Потому что в ТК РФ есть статья, запрещающая дискриминацию в сфере труда. Нельзя получать преимущества или быть ограниченным в трудовых правах по любому признаку, который не связан с деловыми качествами. И наличие антител в этом смысле ничем не лучше пола, возраста, места жительства или национальности.
ПЛЮС
По коронавирусному паспорту во время ограничений могут пустить в ресторан. Во всяком случае, такую идею высказал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, когда узнал, как петербуржцев оставили без общепита на Новый год. Он предложил не тиранить тех, кто переболел и антителами, скорее всего, обзавелся.
МИНУС
Как долго сохраняются антитела в организме переболевшего коронавирусом? Это зависит от многих факторов, в том числе от сопутствующих заболеваний и возраста. Чем старше человек, тем антитела вырабатываются хуже, потому что часть иммунных органов с возрастом заменяется фиброзной тканью.
Есть люди, которым даже вакцина не поможет выработать нужное количество антител к ковиду. Например, это те, кто страдает иммунодефицитом. Есть мнение, что помещать развитию иммунитета могут также стресс и алкоголь.
ПЛЮС
Коронавирусные паспорта — это стимул прививаться и способ помочь, например, театрам. В феврале их начнут оформлять в Башкирии тем, кто переболел или сделал прививку. Обладатели документа смогут свободно посещать культурные и спортивные мероприятия. Если в театр или на стадион в соответствии с ограничениями можно пускать не более 30 процентов зрителей, то остальные 70 процентов кресел смогут занять те, у кого есть коронавирусный паспорт. А еще по нему обещают вкусные скидки на билеты в кино и походы в фитнес-клубы.
МИНУС
А вот председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что речь идет о поражении части населения в правах. Ведь прививка должна быть добровольным решением. Значит, поражены в правах будут преимущественно здоровые люди.
ПЛЮС
Хорошо, не надо скидок, ресторанов и театров. Но у меня хотя бы будет доказательство, что я не заразный. Смогу сходить в гости к бабушке и поцеловать девушку.
МИНУС
Не факт. Дело в том, что даже люди, которые сделали прививку, все равно могут быть носителями вируса. Эффективность вакцины «Спутник V» — 92%, это значит, что 8 человек из 100 привитых могут заболеть. Но перенесут болезнь значительно легче, чем если бы были не привиты.
Кроме того, до сих пор неизвестно наверняка, как долго сохраняются антитела в крови привитых. У привитых сотрудников НИЦ им. Гамалеи антитела держатся уже более 9 месяцев. Но официальных публикаций на этот счет пока нет.