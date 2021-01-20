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Заслуженный носитель антител. Что и кому вы сможете доказать своим «ковидным паспортом»

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Заслуженный носитель антител. Что и кому вы сможете доказать своим «ковидным паспортом»

В России задумались о введении особых «паспортов» или сертификатов для носителей антител к коронавирусу. «Фонтанка» проанализировала, чем опасно появление такого документа.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

О возможности введения в России «ковидных паспортов» впервые заговорил президент Владимир Путин. Сначала речь шла о международных сертификатах для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что эту тему обсуждают «в рамках экспертной дискуссии». Но прививка, как колхоз, — дело добровольное. И спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никаких ковидных паспортов в России не будет. Тем временем в Евросоюзе вопрос взяли на карандаш, и если там такой документ введут, то и российским туристам придется соответствовать.

«Фонтанка» изучила вопрос, чтобы разобраться, кто выиграет от введения «коронавирусных паспортов» и почему преимущества могут оказаться ловушкой.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

Россиян, которые сделают прививки и получат коронавирусный паспорт, будут выпускать за рубеж. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает это мерой своевременной и необходимой.

Схожей логикой руководствуются и авиаперевозчики. Восемь европейских и американских авиакомпаний уже презентовали в Женеве проект цифрового коронавирусного паспорта в виде приложения для смартфона. Так данные о результатах тестирования на коронавирус, антителах и прививках будут у пассажиров всегда под рукой.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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МИНУС

Выпускать-то, может, и начнут. Но будут ли куда-нибудь по российскому коронавирусному паспорту впускать?

Вакцину «Спутник V» зарегистрировали пока только в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении.

Правда, еще президент Гвинеи Альфа Конде привился нашей вакциной, а Венгрия начала ее закупать, не спросив мнения Евросоюза.
Вот вам и потенциальные маршруты для путешествия мечты.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

Допустим, не все страны признают наши коронавирусные паспорта. Но это лучше, чем совсем никуда не ездить.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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МИНУС

Да, но надо помнить, что далеко не все люди в принципе могут вакцинироваться. Например, не делают прививки от коронавируса детям и подросткам до 18 лет, а в России их больше 30 миллионов человек. К абсолютным противопоказаниям для вакцинации относятся беременность и довольно большой перечень заболеваний.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

Коронавирусный паспорт может дать преимущество при трудоустройстве или оплате выполненной работы. В разгар пандемии фактически появилась новая компетенция для сотрудников — «носитель антител». Например, востребованы оказались переболевшие коронавирусом нотариусы, а перед Новым годом — переболевшие ковидом Деды Морозы и Снегурочки.

Справку о наличии антител считают преимуществом соискателей в 9% российских компаний — таковы данные опроса, проведенного сервисом Superjob.

Люди стали чаще искать нянь, водителей, сиделок, уборщиц и мастеров на час, переболевших коронавирусом.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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МИНУС

Все эти «преимущества при трудоустройстве» — до первого иска со стороны человека, которому отказали в трудоустройстве или заплатили меньше, чем обладателю антител. Потому что в ТК РФ есть статья, запрещающая дискриминацию в сфере труда. Нельзя получать преимущества или быть ограниченным в трудовых правах по любому признаку, который не связан с деловыми качествами. И наличие антител в этом смысле ничем не лучше пола, возраста, места жительства или национальности.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

По коронавирусному паспорту во время ограничений могут пустить в ресторан. Во всяком случае, такую идею высказал бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, когда узнал, как петербуржцев оставили без общепита на Новый год. Он предложил не тиранить тех, кто переболел и антителами, скорее всего, обзавелся.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Как долго сохраняются антитела в организме переболевшего коронавирусом? Это зависит от многих факторов, в том числе от сопутствующих заболеваний и возраста. Чем старше человек, тем антитела вырабатываются хуже, потому что часть иммунных органов с возрастом заменяется фиброзной тканью.

Есть люди, которым даже вакцина не поможет выработать нужное количество антител к ковиду. Например, это те, кто страдает иммунодефицитом. Есть мнение, что помещать развитию иммунитета могут также стресс и алкоголь.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

Коронавирусные паспорта — это стимул прививаться и способ помочь, например, театрам. В феврале их начнут оформлять в Башкирии тем, кто переболел или сделал прививку. Обладатели документа смогут свободно посещать культурные и спортивные мероприятия. Если в театр или на стадион в соответствии с ограничениями можно пускать не более 30 процентов зрителей, то остальные 70 процентов кресел смогут занять те, у кого есть коронавирусный паспорт. А еще по нему обещают вкусные скидки на билеты в кино и походы в фитнес-клубы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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МИНУС

А вот председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что речь идет о поражении части населения в правах. Ведь прививка должна быть добровольным решением. Значит, поражены в правах будут преимущественно здоровые люди.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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ПЛЮС

Хорошо, не надо скидок, ресторанов и театров. Но у меня хотя бы будет доказательство, что я не заразный. Смогу сходить в гости к бабушке и поцеловать девушку.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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МИНУС

Не факт. Дело в том, что даже люди, которые сделали прививку, все равно могут быть носителями вируса. Эффективность вакцины «Спутник V» — 92%, это значит, что 8 человек из 100 привитых могут заболеть. Но перенесут болезнь значительно легче, чем если бы были не привиты.

Кроме того, до сих пор неизвестно наверняка, как долго сохраняются антитела в крови привитых. У привитых сотрудников НИЦ им. Гамалеи антитела держатся уже более 9 месяцев. Но официальных публикаций на этот счет пока нет.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ну и наконец, последний аргумент, который придумали не мы, а сама жизнь. Все плюсы и преференции коронавирусного паспорта пройдут мимо вас, если вам не удастся записаться на прививку или вам не хватит вакцины.

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Комментарии (1)

StrangerSpb2020
Эра цифрового концлагеря объявляется открытой. Окно Овертона в действии. Сначала выдвигаются робкие предположения, затем откат на шаг назад, затем два шага вперед и через год-два это становится обязательным для всех. Сначала тему с ковидными паспортами робко прощупывали, сейчас идет этап обсуждения формата, а чеерз пару лет на улицу не выпустят без него и штраф влепят. Ни о какой добровольности речь идти к тому времени не будет.
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