Закоулки законов. Как услуги нотариусов оказались недоступны людям с коронавирусом

Фото: автор Василий Шапошников/Коммерсантъ

Жизнь во время коронавируса не останавливается, только если ты им не болен. С этим сталкиваются многие люди с положительным тестом на COVID-19, особенно те, кому срочно потребовался нотариус. Закон говорит, что юрист может приехать и на дом к больному, и в «красную зону». Это подтверждают и сами специалисты, и представители органов здравоохранения, но в реальности все обстоит сложнее.

Как стало известно «Фонтанке», Федеральная нотариальная палата (ФНП), опираясь на позицию Роспотребнадзора, запрещает региональным нотариальным палатам контактировать с гражданами, у которых выявлен коронавирус. Регионы еще не получили соответствующее письмо с разъяснениями ФНП, но это может произойти в ближайшее время.



Во времена самоизоляции

Когда россияне были вынуждены самоизолироваться дома, государство не решилось лишать их конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. Некоторые нотариальные конторы решили закрыться, другие — ограничить работу, ежедневную вахту несли дежурные конторы, обязанные принимать граждан по предварительной записи и по срочным вопросам. Сейчас уже нет смысла организовывать работу нотариальных контор таким образом, теперь дежурными называются конторы, работающие по выходным.

Как объявляла Федеральная нотариальная палата, во время коронавируса нотариусы оказывают весь спектр услуг, единственные ограничения — стандартные профилактические меры и запрет на контакт с клиентами, у которых подозревается или выявлен коронавирус.

«Федеральная нотариальная палата рекомендует нотариусам, учитывая ситуацию в регионе и соответствующие нормативные правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, в каждом конкретном случае самостоятельно принимать решение об осуществлении выездного обслуживания граждан, учитывая запрет на контакт с гражданами, находящимися на карантине», — разъяснила ФНП правила работы в конце марта. Так повелось и дальше.



Как по закону

По закону, нотариус может выезжать на дом, в офис, больницу, колонию или СИЗО. Тяжелобольным и маломобильным гражданам тоже требуется юридическая помощь. Выездные услуги стоят в 1,5 раза больше обычных услуг, при этом нотариусу нужно сверх того возместить стоимость пути и затраченного времени. Тарифы на обычные услуги определяет региональная палата. К примеру, удостоверение доверенности в Петербурге будет стоить 1300 рублей, а обеспечение доказательств — в том числе заверение скриншотов из Интернета — 2400 рублей за страницу протокола.

Если до пандемии выезды на дом и в больницу практиковались спокойно, теперь возник вопрос, как быть, если у клиента коронавирус. На полное излечение инфекции и получение нужного количества отрицательных тестов требуется несколько недель. Есть дела, которые столько не ждут, например смерть.

Что касается завещания, если человек «находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств» не может физически обратиться в нотариальную контору, он может составить завещание в простой письменной форме. Он сам пишет завещание и подписывает в присутствии двух свидетелей. Они не должны быть указанными в завещании наследниками, а также их супругами, детьми и родителями. Такое завещание потом должно быть впоследствии подтверждено судом.



Изолированному дома или в больнице может срочно понадобиться доверенность, чтобы кто-то от его имени смог забрать пенсию, зарплату, участвовать в суде, совершить сделку с недвижимостью или с бизнес-партнерами. Представим ситуацию, в которой больному коронавирусом по какой-то из этих причин нужно срочно оформить доверенность. Согласно части 3 статьи 185.1 ГК РФ, если он лежит в больнице, руководство лечебного учреждения может удостоверить доверенность, но только на определенные цели: получение зарплаты и «трудовых» платежей, вознаграждений авторов и изобретателей, пенсий, пособий, стипендий или корреспонденции, за исключением «ценной». Также главврач может удостоверить завещание пациента в присутствии одного свидетеля, но эта процедура возлагает на доверителей дополнительную ответственность.

Если человек болеет дома, кажется, что выезду нотариуса ничего не мешает, стоит только найти юриста, который осмелится надеть СИЗ и шагнуть за порог, но на практике все запутаннее.

Как на практике



Московская нотариальная палата (МГНП) сообщала об одном случае, когда нотариус открыто контактировал с человеком с коронавирусом. В мае жительница района с известным на всю страну названием Коммунарка родила ребенка, но, подхватив вирус от соседки по палате, получила предписание самоизолироваться дома на 14 дней. После второго положительного теста ей продлили карантин еще на две недели, новорожденную девочку было некому забрать из роддома. После обращений друзей и родственников матери в МГНП решили организовать к ней выезд нотариуса. Помочь вызвалась нотариус Елена Белоотченко, чья контора находится в Коммунарке. Она отправилась домой к женщине в купленном палатой защитном костюме.

«Фонтанка» пыталась связаться со смелым нотариусом, но на звонки и сообщения корреспондента юрист не ответила. Как в этом случае удалось обойти запрет на контакт с инфицированным, остается загадкой.

Сомневаться в опасности вируса для представителей всех профессий не позволяет ни статистика заболеваемости COVID-19, ни сокращение коечного фонда, ни ежедневные данные о смертности. Нотариус действительно идет на большой риск, когда отправляется к больному коронавирусом, но опрошенные «Фонтанкой» нотариусы сообщили, что в теории организовать такой выезд возможно.



«У нас классическое правило, если люди не в состоянии выйти, нотариусы могут к больным, инвалидам и так далее выйти на дом. Если все меры дезинфекции приняты, я думаю, это все возможно в рамках общего оформления нотариального дела», — сообщил нотариус Владимир Евтехов.

«Выезд, конечно, можно организовать, потому что нотариусы ездят и по больницам, но это все зависит от самого нотариуса, пойдет ли он на такой риск, — говорит секретарь нотариальной конторы Марина Каменева. — Если человек в возрасте, лучше не рисковать, естественно. Сами мы знаем, что в больницах, к сожалению, небезопасно, сколько масок на себя ни надень. Поэтому тут все зависит от храбрости нотариуса».

«Там надо будет смотреть, как этот документ подписывать, и на то, в каком состоянии человек находится. Важно еще не только то, что он заразился коронавирусом, а насколько он в состоянии понимать значение своих действий, — объясняет нотариус Алексей Комаров. — Когда человек себя чувствует в принципе вполне нормально — у него небольшая температура, — я думаю, что да (возможно организовать выезд. — Прим. ред.)».



Он отмечает, что нотариальная помощь должна оказываться и в таких непростых случаях. «У меня в практике за последнее время не было обращений с просьбой выезда в больницу к кому-то, кто болеет респираторными заболеваниями или коронавирусной инфекцией. Один раз, правда, звонил клиент и просил прийти оформить доверенность рядом с больницей. Он себя нормально чувствовал, говорил, что выйдет и спустится, но, по-моему, потом они по-другому вопрос решили. В итоге вызова не было. Какого-то вала таких обращений я не вижу», — рассказывает Комаров.

Если человек, которому нужен юрист, находится в больнице с коронавирусом, а нотариус боится идти к нему или входит в группу риска по заболеванию, эксперты советуют обратиться в петербургскую нотариальную палату, чтобы уточнить, как быть в форс-мажорной ситуации, или к главному врачу учреждения с просьбой заверить доверенность. Однако, по их мнению, стоит готовиться к отказу, потому что обычно врачи не хотят брать на себя лишнюю ответственность. В то же время источник «Фонтанки» со стороны здравоохранения обращает внимание, что нотариусы обязаны выезжать на дом и в больницы, по его мнению, дело в нежелании и неготовности клиентов достаточно за это заплатить.

Все юристы ссылаются на то, что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. За определенностью «Фонтанка» обратилась в городскую палату с вопросами, при каких условиях можно организовать выезд нотариуса к больному коронавирусом, а также были ли ранее такие случаи в Петербурге. До выхода публикации ответ не поступил.

Проблема не решается

Несмотря на уверенные ответы специалистов и готовность некоторых из них взяться за подобный случай, читательнице «Фонтанки», чья мама сейчас находится в «красной зоне» одной из коронавирусных больниц, не удалось найти смельчака для оформления доверенности на получение доступа к банковской ячейке, а в больнице заверять такой документ отказались. Понятно, что закон доверяет врачам заверение документов только в безотлагательных случаях, например, когда лишнее ожидание приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Но человек, затеявший цепочку сделок с недвижимостью, влезший в долги или оформивший кредит, попав в больницу, с каждым днем теряет все больше денег. Это отражается на его здоровье и состоянии его партнеров по сделке.

В комздраве «Фонтанке» пояснили, что, согласно Гражданскому кодексу, такой проект доверенности не входит в перечень документов, которые может заверить непосредственно администрация лечебного учреждения. При этом руководство больницы согласилось пойти навстречу и пропустить юриста к пациенту, но, по словам читательницы, хотя добровольцы и были, по тем или иным причинам в итоге они отказались.

В комитете признались, что ранее не слышали ни одной истории, чтобы пациентам понадобился нотариус в крупных коронавирусных стационарах.

Как стало известно «Фонтанке», Федеральная нотариальная палата консультировалась с Роспотребнадзором по поводу допуска нотариуса в «красную зону» и получила строгий запрет. В ближайшее время этот запрет доведут до региональных палат и входящих в них нотариальных контор.

С 29 декабря вступает в силу закон о цифровом нотариате, и часть услуг клиентам смогут оказывать дистанционно. К ним относятся обеспечение доказательств, совершение исполнительной надписи, принятие в депозит безналичных денег, передача электронных документов другим физическим или юридическим лицам, свидетельствование верности перевода и несколько других. Доверенность все же должна быть подписана самим человеком и требует его присутствия.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

