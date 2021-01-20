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Электромобиль Tesla самовоспламенился и взорвался на подземной парковке в Шанхае

На стоянке в китайском Шанхае самопроизвольно загорелся и взорвался припаркованный электромобиль Tesla Model 3. Машина полностью сгорела, но обошлось без пострадавших.

Как сообщает 20 января портал Shine, пожар произошел ночью 19 января на подземной парковке жилого комплекса в городе Цибао района Миньхан в Шанхае. Электромобиль был припаркован рядом со входом. Сначала Model 3 самовоспламенилась, а затем произошел взрыв аккумулятора, передает ТАСС со ссылкой на китайский портал «Пэнпай». Прибывшие на место пожарные потушили пламя, но машина выгорела полностью. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

В распространенном в среду заявлении китайского представительства Tesla говорится, что причиной пожара скорее всего стало повреждение аккумулятора в результате удара о днище машины. В компании отметили, что сотрудничают с пожарной службой.

В Шанхае расположено единственное предприятие по сборке электромобилей Tesla за пределами США. Соглашение о строительстве завода было подписано в 2018 году, а уже к концу 2019 года была завершена первая очередь предприятия. Первоначально там собирались только Model 3, но потом к нему добавили кроссовер Model Y, продажи которого в Шанхае стартовали 18 января 2021 года.

В декабре 2020 года на специализированном портале PingWest была опубликована статья, в которой утверждалось, что на шанхайском заводе Tesla гонятся за количеством в ущерб качеству, вплоть до использования бракованных деталей при сборке электромобилей. Вице-президент Tesla Тао Линь назвала статью «возмутительной» и «выходящей за рамки воображения» и заявила, что компания готовится подать иск на портал за ее публикацию.

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