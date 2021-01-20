Раскопки на Васильевском острове в поисках дефектов всё никак не закончатся. У дома № 30 по улице Кораблестроителей снова зияет дыра и из неё валит пар — рвануло рядом с отремонтированным накануне участком. Как пояснили 20 января «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», новый участок выдержал включение, но далее по трубопроводу обнаружилась новая проблема.
«Выход воды на поверхность локализован. Участок поврежденного трубопровода отключен. В данный момент производится дополнительная диагностика распределительной сети. В связи с колебаниями температуры наружного воздуха производится регулирование температурного режима на сетях в зоне ответственности предприятия, которое влечет за собой повышение нагрузки на системы отопления», — говорится в сообщении.
В администрации Василеостровского района заверили, что жильцы домов, попавших в зону выполнения ремонтных работ, могут обратиться в свою УК за перерасчетом платы за горячее водоснабжение.