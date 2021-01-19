Один из фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над мальчиками покончил с собой в Крестах

Один из фигурантов дела о разврате и действиях сексуального характера в отношении мальчиков решил не дожидаться суда и покончил с собой в СИЗО-1. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 января. Смерть бывшего 54-летнего охранника автостоянки была констатирована около полутора месяцев назад.
Тем временем в деле педофилов появился новый эпизод. События, которые легли в основу производства, происходили весной 2016 года. Ныне покойный охранник поделился данными 14-летнего мальчика с 59-летним начальником радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», который ныне находится под стражей. В квартире на Лёни Голикова тот самоудовлетворился за счёт школьника. 18 января по данному факту было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.
Напомним, 59-летний мужчина был задержан в мае 2020 года в квартире на Тамбасова. С ним были два школьника. Кроме начальника радиостанции, следователей заинтересовали 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе, 32-летний петербургский рок-музыкант и 37-летний уроженец Эстонии. Тогда на счету подозреваемых, по версии следствия, было 8 пострадавших мальчиков и юношей.