Один из фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над мальчиками покончил с собой в Крестах

Один из фигурантов дела о разврате и действиях сексуального характера в отношении мальчиков решил не дожидаться суда и покончил с собой в СИЗО-1. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 января. Смерть бывшего 54-летнего охранника автостоянки была констатирована около полутора месяцев назад.



Тем временем в деле педофилов появился новый эпизод. События, которые легли в основу производства, происходили весной 2016 года. Ныне покойный охранник поделился данными 14-летнего мальчика с 59-летним начальником радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», который ныне находится под стражей. В квартире на Лёни Голикова тот самоудовлетворился за счёт школьника. 18 января по данному факту было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.