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Один из фигурантов громкого дела о сексуальном насилии над мальчиками покончил с собой в Крестах

Один из фигурантов дела о разврате и действиях сексуального характера в отношении мальчиков решил не дожидаться суда и покончил с собой в СИЗО-1. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 января. Смерть бывшего 54-летнего охранника автостоянки была констатирована около полутора месяцев назад.

Тем временем в деле педофилов появился новый эпизод. События, которые легли в основу производства, происходили весной 2016 года. Ныне покойный охранник поделился данными 14-летнего мальчика с 59-летним начальником радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», который ныне находится под стражей. В квартире на Лёни Голикова тот самоудовлетворился за счёт школьника. 18 января по данному факту было возбуждено уголовное дело о развратных действиях.

Напомним, 59-летний мужчина был задержан в мае 2020 года в квартире на Тамбасова. С ним были два школьника. Кроме начальника радиостанции, следователей заинтересовали 54-летний охранник автостоянки в Кировском районе, 32-летний петербургский рок-музыкант и 37-летний уроженец Эстонии. Тогда на счету подозреваемых, по версии следствия, было 8 пострадавших мальчиков и юношей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

veteran78
Эстонец во всём виноват ! Наши то ни - ни ! А этот привык там у себя в гейропах и наших бедных охранников силой и обманом переобучил .
gencon
Есть кто смелый, утверждающий, что среди таких педофилов нет представителей из силовых структур? Этот учёный - негодяй, отсидит как и Ефремов за всех судей, прокуроров, и чиновников.... А те запугают потерпевших, если что. Так за Навального все-таки выходим, или просто за закон и порядок для всех граждан без исключения?
муматор
"учёный самоудовлетворился за счёт школьника" - это пять! Аффтар, пешы исчо!
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