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Генпрокуратура: Из 15 запросов Минюст ФРГ ответил только на два, данные малоинформативны

Генеральная прокуратура России 18 января заявила, что материалы, направленные Минюстом Германии в ответ на запросы российской стороны об Алексее Навальном, малоинформативны. Ведомство обвинило немецких коллег в желании «скрыть истинные обстоятельства произошедшего» и заставить «поверить на слово».

«В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Германия отказала в допросе лечащих врачей Навального, в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, а также биоматериалов «берлинского пациента», которые, как поясняют в ведомстве, нужны «для сравнительных исследований».

В поступивших материалах есть заключение об отравлении «Новичком» по результатам токсикологического исследования бутылок, но «германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз», отмечает Генпрокуратура и сетует на отсутствие данных об экспертах, которые проводили исследование.

Не устроил российскую сторону и отказ в опросе Марины Певчих — её адрес наверняка был известен властям ФРГ, хотя они утверждают обратное, следует из релиза. «При этом, исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, М.Певчих была в числе провожающих его лиц», — указывает российское надзорное ведомство.

«Помимо прочего, не исполнена просьба о предоставлении информации в отношении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске», — говорится в сообщении.

Ответ, подчеркнули в Генпрокуратуре, формальный и не помогает «пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением», поэтому считают обвинения в адрес России «голословными».

Ранее, 16 января, представитель Минюста ФРГ заявил, что ответы даны в том виде, «насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права». Врачебные данные оказались недоступны для использования в ответе на запрос, поскольку Навальный не давал согласия на отправку медицинской информации о себе.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению.

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что «пациент берлинской клиники» пользуется поддержкой иностранных спецслужб.

Алексей Навальный вернулся в Москву 17 января. По прилете его задержали и увезли в отдел. 18 января оппозиционера арестовали на 30 суток.

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Комментарии (9)

Петр Петров
Прокуратура дискредитировала себя всецело
Агроном аэродрома
"Генпрокуратура: Из 15 запросов Минюст ФРГ ответил только на два, данные малоинформативны" - это оне ещё депутатам запросы не писали...
Редиска Здесь
Что же они Навального не допросят по поводу отравления. Не хотят, чтобы в протоколы попала его беседа с фсб-прачкой?
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