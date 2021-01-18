Генпрокуратура: Из 15 запросов Минюст ФРГ ответил только на два, данные малоинформативны

Генеральная прокуратура России 18 января заявила, что материалы, направленные Минюстом Германии в ответ на запросы российской стороны об Алексее Навальном, малоинформативны. Ведомство обвинило немецких коллег в желании «скрыть истинные обстоятельства произошедшего» и заставить «поверить на слово». «В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Германия отказала в допросе лечащих врачей Навального, в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований, а также биоматериалов «берлинского пациента», которые, как поясняют в ведомстве, нужны «для сравнительных исследований». В поступивших материалах есть заключение об отравлении «Новичком» по результатам токсикологического исследования бутылок, но «германская сторона не предоставила никаких конкретных заключений по итогам экспертиз», отмечает Генпрокуратура и сетует на отсутствие данных об экспертах, которые проводили исследование. Не устроил российскую сторону и отказ в опросе Марины Певчих — её адрес наверняка был известен властям ФРГ, хотя они утверждают обратное, следует из релиза. «При этом, исходя из многочисленных данных, публикуемых в социальных сетях, в том числе в день вылета Навального из Германии в Россию, М.Певчих была в числе провожающих его лиц», — указывает российское надзорное ведомство.