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Навальный рассказал, в какой изолятор его должны отвезти. И это не СИЗО Зеленограда, берите выше

В телеграм-канале Навального 18 января появилось последнее видео перед отправкой арестованного на 30 суток политика в изолятор. Информация о том, что его везут в Зеленоград, не подтвердилась.

Как говорит Навальный, из документов суда ему стало известно, что изолятор ему выбрали самый известный — «Матросскую тишину».

Химкинский суд, который внезапно провел заседание в здании 2-го отдела полиции города Химки, принял решение об аресте на месяц политика из-за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Ранее ФСИН обратилась с ходатайством в суд о замене условного наказания по делу на реальное из-за того, что Навальный вовремя не пришел на проверку к инспектору.

На следующий день политик заявил, что купил билеты в Москву на 17 января. По прилете его задержали и увезли в отдел.

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Комментарии (19)

OldObyvatel
Сжимая потные ручонки,
Лоснящийся главарь кричал:
"Ненужного закрыть подонка,
В узилище, в тюрьму, в подвал!
Забыть, как звать, к чему взывал
И почему не умирал,
Когда травили Новичком."
Закончив речь, упал ничком,
И дух, исторгнутый из тела,
Уволокли рогатые умело.
nuga
Как и предсказано было-посадят рядом с схигуменом Сергием,
grannie
Выше СИЗО Зеленогорска может быть только жестокая нужда хоть в одном уроженце Петербурга в редакции.
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