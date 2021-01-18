В телеграм-канале Навального 18 января появилось последнее видео перед отправкой арестованного на 30 суток политика в изолятор. Информация о том, что его везут в Зеленоград, не подтвердилась.



Как говорит Навальный, из документов суда ему стало известно, что изолятор ему выбрали самый известный — «Матросскую тишину».

