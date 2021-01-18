В телеграм-канале Навального 18 января появилось последнее видео перед отправкой арестованного на 30 суток политика в изолятор. Информация о том, что его везут в Зеленоград, не подтвердилась.
Как говорит Навальный, из документов суда ему стало известно, что изолятор ему выбрали самый известный — «Матросскую тишину».
Химкинский суд, который внезапно провел заседание в здании 2-го отдела полиции города Химки, принял решение об аресте на месяц политика из-за нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше». Ранее ФСИН обратилась с ходатайством в суд о замене условного наказания по делу на реальное из-за того, что Навальный вовремя не пришел на проверку к инспектору.
На следующий день политик заявил, что купил билеты в Москву на 17 января. По прилете его задержали и увезли в отдел.