FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Навального увезли из отдела полиции в изолятор. К соратникам он обратился жестом

Журналистам, которые с утра 18 января дежурят у отдела полиции в Химках, удалось заснять, как Алексея Навального увозят в изолятор.

Под крики «Навальный! Навальный!» оппозиционного политика и блогера сажают в автозак. Он показывает соратникам скованными наручниками руками фигуру из двух пальцев, известную во всем мире как V — victory (победа).

Навального увезут в изолятор в Зеленограде, где он по решению Химкинского суда проведет 30 суток. Заседание судья Елена Морозова провела во 2-м отделе полиции в Химках. Силовики ходатайствовали об аресте из-за нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В отдел политика доставили из аэропорта, куда он прилетел 17 января после лечения в Берлине.

После того, как Навального вывели из отдела, у самого здания стали задерживать особо активных соратников оппозиционера. Среди них оказалась координаторка штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова. По её словам, вместе с еще пятью людьми их завели во 2-й отдел, а затем заявили, что повезут в 1-й отдел полиции, тоже в Химках.

Это не первое «приключение» координаторки: её снимали с поезда в Москву, когда она ехала встречать Навального.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

NasushnyBread
После того как стало можно проводить заседание суда прямо в отделе полиции, следующий этап суд линча или сразу "мочить в сортире"? 🤔
madam Kuku
слово-то какое дурацкое: координаторка.
Это она сама себя так обзывает или журналист-ума палата?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний