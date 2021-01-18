Журналистам, которые с утра 18 января дежурят у отдела полиции в Химках, удалось заснять, как Алексея Навального увозят в изолятор.

Под крики «Навальный! Навальный!» оппозиционного политика и блогера сажают в автозак. Он показывает соратникам скованными наручниками руками фигуру из двух пальцев, известную во всем мире как V — victory (победа).

Навального увезут в изолятор в Зеленограде, где он по решению Химкинского суда проведет 30 суток. Заседание судья Елена Морозова провела во 2-м отделе полиции в Химках. Силовики ходатайствовали об аресте из-за нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше».



В отдел политика доставили из аэропорта, куда он прилетел 17 января после лечения в Берлине. После того, как Навального вывели из отдела, у самого здания стали задерживать особо активных соратников оппозиционера. Среди них оказалась координаторка штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова. По её словам, вместе с еще пятью людьми их завели во 2-й отдел, а затем заявили, что повезут в 1-й отдел полиции, тоже в Химках.

⚡️ Меня задержали. Ведут в отдел, где судили Алексея. Повезут в первый отдел, тоже Химки pic.twitter.com/y2pJHIYYAK — Фатьянова Ирина (@irmachinsky) January 18, 2021