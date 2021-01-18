«Нет никаких юридических оснований для задержания». Финский президент хочет обсудить Навального с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё поделился своим видением произошедшего с российским оппозиционным политиком и призвал к его освобождению.



«Нет никаких юридических оснований для его [Алексея Навального] задержания <...> Обычно это [организация телефонных переговоров глав государства] занимает какое-то время. У меня есть намерение поговорить об этом [с Владимиром Путиным]», — цитирует 18 января заявление Саули Ниинистё газета Helsingin Sаnomat.

По словам президента Суоми, ранее он уже обсуждал ситуацию вокруг оппозиционера со своим российским коллегой. Вскоре после августовского звонка Навальный смог вылететь на лечение в Германию.