«Нет никаких юридических оснований для задержания». Финский президент хочет обсудить Навального с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинистё поделился своим видением произошедшего с российским оппозиционным политиком и призвал к его освобождению.
«Нет никаких юридических оснований для его [Алексея Навального] задержания <...> Обычно это [организация телефонных переговоров глав государства] занимает какое-то время. У меня есть намерение поговорить об этом [с Владимиром Путиным]», — цитирует 18 января заявление Саули Ниинистё газета Helsingin Sаnomat.
По словам президента Суоми, ранее он уже обсуждал ситуацию вокруг оппозиционера со своим российским коллегой. Вскоре после августовского звонка Навальный смог вылететь на лечение в Германию.
Ниинистё полагает, что Навального стоит освободить.
«Президент России Владимир Путин также сообщил мне по телефону в августе, что ему [Навальному] разрешается уехать. Если он был отправлен за границу с явного разрешения президента, как может быть нарушением то, что он сам вернулся в Россию?» — отметил лидер Суоми.
Суд сегодня, 18 января, арестовал оппозиционера на 30 суток.
Ранее ситуацию с Навальным прокомментировали глава МИД Германии Хайко Маас, госсекретарь США Майк Помпео, президент Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, французское внешнеполитическое ведомство, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и правозащитная организация Amnesty International.