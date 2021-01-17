В Петербурге к февралю откроют 50 новых пунктов вакцинации. За прошедшую неделю количество госпитализаций снизилось на 3,1%

В Петербурге в течение двух недель откроют 50 новых пунктов вакцинации от коронавируса и увеличат мощности действующих. Об этом 17 января сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на странице «Вконтакте».
«В ближайшие две недели будут увеличены мощности существующих пунктов вакцинации и открыты 50 новых. Заработает удобная электронная запись и номер 122. Все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации», — написал он.
По его словам, большинство пунктов вакцинации будут работать по субботам, в нескольких районах — еще и по воскресеньям. Всего, по последним данным комитета, в городе вакцинировано 22 349 человек. Сейчас в городе открыты 70 прививочных пунктов. Таким образом, их количество вырастет до 120.
За неделю с 11 по 17 января с коронавирусом в стационары госпитализировали 5052 пациента, что на 3,1% меньше, чем неделей ранее. С 4 по 10 января в больницы поступило 5215 человек. Количество свободных коронавирусных коек в Петербурге превысило 25%.
«Но это не значит, что подготовка новых инфекционных коек прекратится. Город готов к тому, что количество госпитализаций снова пойдет вверх», — отметил Лисовец.
За последние сутки количество вакцинаций в Петербурге упало вдвое по сравнению с предыдущим днем, когда только первую дозу получили 1987 человек. При этом 42,7 тыс. доставленных в город доз остались неизрасходованными более 20 тыс.
По данным оперштаба, количество зафиксированных в Петербурге за сутки случаев COVID-19 вновь превысило 3300, умершими от коронавируса признали 59 человек. По данным городского координационного совета, число обратившихся за медицинской помощью составляет 1233, а госпитализированных — 710.