В Петербурге к февралю откроют 50 новых пунктов вакцинации. За прошедшую неделю количество госпитализаций снизилось на 3,1%

В Петербурге в течение двух недель откроют 50 новых пунктов вакцинации от коронавируса и увеличат мощности действующих. Об этом 17 января сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на странице «Вконтакте».



«В ближайшие две недели будут увеличены мощности существующих пунктов вакцинации и открыты 50 новых. Заработает удобная электронная запись и номер 122. Все эти меры позволят перейти к массовой вакцинации», — написал он.

По его словам, большинство пунктов вакцинации будут работать по субботам, в нескольких районах — еще и по воскресеньям. Всего, по последним данным комитета, в городе вакцинировано 22 349 человек. Сейчас в городе открыты 70 прививочных пунктов. Таким образом, их количество вырастет до 120.