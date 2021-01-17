Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растёт. Число новых случаев превысило 3300

В Санкт-Петербурге за последние сутки COVID-19 выявили ещё у 3316 человек, тогда как днём ранее было зафиксировано 3 253 новых случая. Об этом сообщает 17 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В последний раз этот показатель превышал 3300 6 января.

На первом месте по заболеваемости среди российских регионов Москва — 4012 случаев. Заразившихся за день по стране — 23 586. Число выписавшихся после ковида в Петербурге и РФ в целом меньше, чем количество заболевших: вылечились 3072 и 23 440 соответственно.