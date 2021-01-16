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Заболеваемость коронавирусом снова растет в Петербурге — 3 253 новых случая

Кривая городской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снова устремилась вверх. За сутки в Петербурге зафиксировано 3 253 случая. Это почти на 150 человек больше, чем днем ранее.

Свежие данные 16 января приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В целом по России за сутки зарегистрировано 25 092 случая. Петербург на втором месте после Москвы — 3 253 человека. За весь период пандемии в стране выявлены свыше 3,5 миллионов инфицированных. В Петербурге этот показатель приближается к 300 000.

По данным Смольного, за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 36812 человек. Под медицинским наблюдением находится 1480 человек. Из них 1 — в обсерваторе, 524 — контактные, 955 — на самоизоляции. Обработано 4138 вызов, поступивших по номеру «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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