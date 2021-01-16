Заболеваемость коронавирусом снова растет в Петербурге — 3 253 новых случая

Кривая городской заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снова устремилась вверх. За сутки в Петербурге зафиксировано 3 253 случая. Это почти на 150 человек больше, чем днем ранее.

Свежие данные 16 января приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В целом по России за сутки зарегистрировано 25 092 случая. Петербург на втором месте после Москвы — 3 253 человека. За весь период пандемии в стране выявлены свыше 3,5 миллионов инфицированных. В Петербурге этот показатель приближается к 300 000.