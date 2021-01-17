FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге освободилась каждая четвёртая коронавирусная койка, но 23% пациентов больниц — тяжёлые

В Петербурге по сравнению с прошлым воскресеньем наблюдается умеренный рост госпитализаций, но при этом свободно рекордное в наступившем 2021 году число коек. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки — 25,9 процента от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года», — говорится в информационной справке Смольного.

Госпитализировано 17 января 710 человек против 698 10 января. При этом 23% пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в больнице, тяжёлые. С помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких дышат 372 человека. Всего в стационарах лежат около 4,5 тыс. петербуржцев, ещё 64 тыс. лечатся дома.

По данным регистра, за медицинской помощью с подтверждённым диагнозом обратились на 42% меньше людей, чем неделей ранее (1233). Количество выздоровевших, наоборот, выросло на 14%, до 3072.

Эти данные расходятся с информацией оперштаба РФ на сайте «стопкоронавирус.рф». Число заболевших за сутки превысило 3300, выздоровело меньше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Piter Russo
Тяжелых много из за того что амбулаторная помощь все еще не низком уровне. Первичное звено как было перегружено вызовами больных людей, так и остается в перегрузе. Запущенных случаев все еще много. Люди все еще самолечением занимаются, с медикаментами все еще есть сложности. Вот и результат высокого процента тяжелых.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний