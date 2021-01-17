В Петербурге освободилась каждая четвёртая коронавирусная койка, но 23% пациентов больниц — тяжёлые

В Петербурге по сравнению с прошлым воскресеньем наблюдается умеренный рост госпитализаций, но при этом свободно рекордное в наступившем 2021 году число коек. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.
«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки — 25,9 процента от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года», — говорится в информационной справке Смольного.
Госпитализировано 17 января 710 человек против 698 10 января. При этом 23% пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в больнице, тяжёлые. С помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких дышат 372 человека. Всего в стационарах лежат около 4,5 тыс. петербуржцев, ещё 64 тыс. лечатся дома.
По данным регистра, за медицинской помощью с подтверждённым диагнозом обратились на 42% меньше людей, чем неделей ранее (1233). Количество выздоровевших, наоборот, выросло на 14%, до 3072.
Эти данные расходятся с информацией оперштаба РФ на сайте «стопкоронавирус.рф». Число заболевших за сутки превысило 3300, выздоровело меньше.