В Петербурге освободилась каждая четвёртая коронавирусная койка, но 23% пациентов больниц — тяжёлые

В Петербурге по сравнению с прошлым воскресеньем наблюдается умеренный рост госпитализаций, но при этом свободно рекордное в наступившем 2021 году число коек. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

«В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки — 25,9 процента от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года», — говорится в информационной справке Смольного.