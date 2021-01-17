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Ежедневная статистика смертей от COVID-19 в Петербурге продолжает откатываться назад

Петербург держится на втором месте по приросту смертей от коронавируса в России. Летальная статистика в городе третий день идёт на понижение. Это следует из данных, 17 января опубликованных оперштабом по борьбе с инфекцией.

За сутки в Петербурге подтвердили 59 летальных случаев с COVID-19. Накануне их было 67, днём ранее 72, а перед этим в статистику добавили 83 смерти. За весь период пандемии в городе, по информации оперативного штаба, жертвами коронавируса стали 8 847 человек.

Российская статистика к выходным также пошла на понижение. После 590 умерших, о которых сообщалось в субботу, к воскресенью подтверждён 481 новый смертельный случай. Первой по приросту остаётся Москва: в столице скончались ещё 67 человек. На третьем месте Московская область — 27 умерших. Ещё четыре смерти подтвердили в Ленобласти.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 568 209 случаев коронавируса, зафиксировано 65 566 летальных исходов, выздоровели 2 960 431 человек.

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Комментарии (4)

RemyMartin
Стремительным домкратом.
Frank Costello
Слава Богу на спад идём!
Чёрт Опасный
Две соседние новости, разница в пять минут (11.04, 11.09).
Заболеваемость растёт, статистика смертей падает... очень мудрая формулировка, не про падение смертности, а про падение статистики смертности)
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