Ежедневная статистика смертей от COVID-19 в Петербурге продолжает откатываться назад

Петербург держится на втором месте по приросту смертей от коронавируса в России. Летальная статистика в городе третий день идёт на понижение. Это следует из данных, 17 января опубликованных оперштабом по борьбе с инфекцией.



За сутки в Петербурге подтвердили 59 летальных случаев с COVID-19. Накануне их было 67, днём ранее 72, а перед этим в статистику добавили 83 смерти. За весь период пандемии в городе, по информации оперативного штаба, жертвами коронавируса стали 8 847 человек.

Российская статистика к выходным также пошла на понижение. После 590 умерших, о которых сообщалось в субботу, к воскресенью подтверждён 481 новый смертельный случай. Первой по приросту остаётся Москва: в столице скончались ещё 67 человек. На третьем месте Московская область — 27 умерших. Ещё четыре смерти подтвердили в Ленобласти.