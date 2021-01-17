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В Петербурге за сутки резко упало число вакцинаций. Количество полностью привитых не превышает 4000 человек

В Петербурге за последние сутки привито вдвое меньше людей, чем днём ранее, — не укололи и тысячи петербуржцев. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

По данным Смольного, за 24 часа сделано 915 инъекций вакцины, почти половина из них — введение второго компонента, тогда как днём ранее в городе первой дозой было привито рекордное число жителей — 1 987 человек. Всего в городе оба компонента получили уже 3 913 человек, таким образом полностью закончив курс вакцинации.

При этом в Петербурге из 42,7 тыс. доставленных в Петербург доз остались неизрасходованными более 20 тыс., отмечают в Смольном.

По данным оперштаба, количество новых случаев COVID-19 за сутки вновь превысило 3300. По данным городского координационного совета, число обратившихся за медицинской помощью составляет 1233, а госпитализированных — 710.

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Комментарии (11)

Ирина Дедова
Скоро либо уже все переболеют, либо привьются. Скорей бы уже открыли заведения, ни в кино тебе не сходить компанией, ни в караоке.
Тень Отца
за такую "организацию" сверхважного процесса - при Сталине всю администрацию города поставили бы к стенке...и знаете, наверно ,правильно бы сделали
Piter Russo
В моей районной поликлинике запись на вакцинацию через здоровье петербуржца как была со статусом "нет свободных талонов" так и остается. В других поликлиниках района - вообще нет кнопки записи на вакцинацию от ковид.
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