В Петербурге за сутки резко упало число вакцинаций. Количество полностью привитых не превышает 4000 человек

В Петербурге за последние сутки привито вдвое меньше людей, чем днём ранее, — не укололи и тысячи петербуржцев. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.
По данным Смольного, за 24 часа сделано 915 инъекций вакцины, почти половина из них — введение второго компонента, тогда как днём ранее в городе первой дозой было привито рекордное число жителей — 1 987 человек. Всего в городе оба компонента получили уже 3 913 человек, таким образом полностью закончив курс вакцинации.
При этом в Петербурге из 42,7 тыс. доставленных в Петербург доз остались неизрасходованными более 20 тыс., отмечают в Смольном.
По данным оперштаба, количество новых случаев COVID-19 за сутки вновь превысило 3300. По данным городского координационного совета, число обратившихся за медицинской помощью составляет 1233, а госпитализированных — 710.