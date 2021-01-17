В Петербурге за сутки резко упало число вакцинаций. Количество полностью привитых не превышает 4000 человек

В Петербурге за последние сутки привито вдвое меньше людей, чем днём ранее, — не укололи и тысячи петербуржцев. Об этом 17 января сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции.

По данным Смольного, за 24 часа сделано 915 инъекций вакцины, почти половина из них — введение второго компонента, тогда как днём ранее в городе первой дозой было привито рекордное число жителей — 1 987 человек. Всего в городе оба компонента получили уже 3 913 человек, таким образом полностью закончив курс вакцинации.