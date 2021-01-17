FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Глава МИД Германии предложил открыть вакцинированным от COVID-19 доступ в кино и рестораны

Людям, получившим прививку от коронавируса, следует разрешать ходить в рестораны или кинотеатры раньше, чем остальным. Такую позицию высказал глава МИД ФРГ Хейко Маас в ходе дискуссии о вакцинации.

По его словам, речь идёт не о привилегиях, а об осуществлении основных прав вакцинированных людей.

«Привитые люди должны снова иметь возможность пользоваться своими основными правами, — приводит слова Мааса Bild 16 января. — Пока не совсем ясно, в какой степени вакцинированные люди могут быть заразны для других. Ясно, однако, то, что кто-то, кто был привит, больше ни у кого не будет отнимать аппарат искусственной вентиляции легких. Это означает, что по крайней мере одна из основных причин ограничений основных прав больше не актуальна».

С началом прививочной кампании в мире обсуждается вопрос о том, чтобы снять некоторые ограничения для людей, которые уже получили вакцину. Так, на Сахалине собираются ввести специальные бейджи, чтобы привитые могли не носить маски в общественных местах. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сказал, что будет дано поручение правительству РФ разработать унифицированный паспорт вакцинированного, который будет рассмотрен ВОЗ и, вероятно, сможет использоваться для международных поездок. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, но пока идею обязательной прививки путешественников не поддерживает.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

vader
Какие прекрасные формулировки! "Больше ни у кого не будет ОТНИМАТЬ" - ах эти негодники, как они посмели заболеть и ОТНЯТЬ больничные места у других! Мы же их так славно ОПТИМИЗИРОВАЛИ по 10 коек на миллион!
Yubilar
Это не дискриминация в правах по медицинскому признаку. Это другое. Нужно понимать разницу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний