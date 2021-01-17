Глава МИД Германии предложил открыть вакцинированным от COVID-19 доступ в кино и рестораны

Людям, получившим прививку от коронавируса, следует разрешать ходить в рестораны или кинотеатры раньше, чем остальным. Такую позицию высказал глава МИД ФРГ Хейко Маас в ходе дискуссии о вакцинации.



По его словам, речь идёт не о привилегиях, а об осуществлении основных прав вакцинированных людей.



«Привитые люди должны снова иметь возможность пользоваться своими основными правами, — приводит слова Мааса Bild 16 января. — Пока не совсем ясно, в какой степени вакцинированные люди могут быть заразны для других. Ясно, однако, то, что кто-то, кто был привит, больше ни у кого не будет отнимать аппарат искусственной вентиляции легких. Это означает, что по крайней мере одна из основных причин ограничений основных прав больше не актуальна».