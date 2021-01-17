Глава МИД Германии предложил открыть вакцинированным от COVID-19 доступ в кино и рестораны

Людям, получившим прививку от коронавируса, следует разрешать ходить в рестораны или кинотеатры раньше, чем остальным. Такую позицию высказал глава МИД ФРГ Хейко Маас в ходе дискуссии о вакцинации.
По его словам, речь идёт не о привилегиях, а об осуществлении основных прав вакцинированных людей.
«Привитые люди должны снова иметь возможность пользоваться своими основными правами, — приводит слова Мааса Bild 16 января. — Пока не совсем ясно, в какой степени вакцинированные люди могут быть заразны для других. Ясно, однако, то, что кто-то, кто был привит, больше ни у кого не будет отнимать аппарат искусственной вентиляции легких. Это означает, что по крайней мере одна из основных причин ограничений основных прав больше не актуальна».
С началом прививочной кампании в мире обсуждается вопрос о том, чтобы снять некоторые ограничения для людей, которые уже получили вакцину. Так, на Сахалине собираются ввести специальные бейджи, чтобы привитые могли не носить маски в общественных местах. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сказал, что будет дано поручение правительству РФ разработать унифицированный паспорт вакцинированного, который будет рассмотрен ВОЗ и, вероятно, сможет использоваться для международных поездок. Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, но пока идею обязательной прививки путешественников не поддерживает.