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ВОЗ не поддержала идею обязательной вакцинации для международных путешественников

Против введения обязательной вакцинации для граждан, совершающих международные поездки, высказался комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации. Рекомендации организации опубликованы 15 января.

«В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]», — цитирует организацию ТАСС.

Ранее петербургский вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что будет дано поручение правительству РФ о разработке унифицированного паспорта вакцинированного. Документ рассмотрит ВОЗ и его можно будет использовать для международных поездок.

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Комментарии (2)

Alex000
То есть остатки разума пока ещё сохраняются.
И то ладно.
Vurgagain
Очередная кормушка открывается. Кто в очередь?
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