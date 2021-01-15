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Эксперт ВОЗ оценил вероятность введения иммунных паспортов

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано «на данный момент». Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам», — цитирует Райна РИА Новости 15 января.

Он подчеркнул, что чрезвычайный комитет, таким образом, на данный момент не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

«Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это сделать (ввести подтверждение вакцинации для путешествий — ред.)», — добавил эксперт.

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Комментарии (2)

Alex000
Удивительный случай, когда небольшая группка людей смогла превратить весь неплохой мир в говно.
Санчес Мамаев
Читая новости про "рекордные" цифры по вакцинации по 2000 человек в день в СПб, слабо верится в коллективный иммунитет к осени.
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