Оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского задержали в Москве. Об этом 15 января в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Он уточнил, что Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму за пост о гибели журналистки Ирины Славиной. «Сегодня утром у него провели обыск в квартире, во время которого парня ударили по голове», — пишет Чиков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму в Интернете). В своем посте Зеленский просил Славину «простить нас за то, что позволяем это». И призывал к борьбе с властями. У оператора ФБК изъяли ноутбук и телефон.
Напомним, 12 января Следственный комитет в третий раз начал проверку по факту самосожжения главного редактора Koza.Press Ирины Славиной.