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Оператор ФБК Зеленский задержан в Москве из-за поста про гибель журналистки Славиной. Во время обыска его ударили по голове

Оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского задержали в Москве. Об этом 15 января в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он уточнил, что Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму за пост о гибели журналистки Ирины Славиной. «Сегодня утром у него провели обыск в квартире, во время которого парня ударили по голове», — пишет Чиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремизму в Интернете). В своем посте Зеленский просил Славину «простить нас за то, что позволяем это». И призывал к борьбе с властями. У оператора ФБК изъяли ноутбук и телефон.

Напомним, 12 января Следственный комитет в третий раз начал проверку по факту самосожжения главного редактора Koza.Press Ирины Славиной.

Главный редактор KozaPress Ирина Славина погибла 2 октября, сгорев заживо. В своей смерти она попросила винить Российскую Федерацию. «Фонтанка» из Нижнего Новгорода рассказывала, кто на самом деле виновен в смерти журналистки. О том, как город прощался с Ириной Славиной, читайте в материале нашего издания.

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Комментарии (19)

263771831
В США за такое его давно бы уже в Гуантанамо сгноили. А наши миндальничают.
f0ntan
Задержан Зеленский, да не тот
265015791
Все беды России из её лучших университетов.
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