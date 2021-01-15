Актуальное



Гитара Гребенщикова и тайны Ленинградского рок-клуба До 10 мая, 18+ Русский музей отмечает 40-летие Ленинградского рок-клуба. В Строгановском дворце выставлены снимки с концертов Виктора Цоя, Сергея Курехина, Майка Науменко, Александра Башлачева, Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и многих других, а также кадры из «закулисья». Многие снимки были сделаны друзьями и близкими музыкантов. На экспозиции есть более крупные предметы, например гитара Бориса Гребенщикова и подлинная адресная табличка «улица Рубинштейна, 13», которая много лет провисела в рок-клубе. А тех, кто смотрел фильм «Последний герой» Алексея Учителя, могут заинтересовать не вошедшие в него документальные кадры.

Наташа Васильева-Халл. Кино после концерта в ДК пищевиков. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984 Фото: пресс-служба Русского музея

Павловск зазывает на каток С 16 января, 0+ В Павловском парке в субботу начинает работать открытый каток. В будние дни арена на стадионе у Николаевских ворот принимает посетителей с 14:00 до 18:45, а в выходные — с 12:00 до 18:45. Покрытие не искусственное, поэтому его стойкость зависит исключительно от погоды. Тех, кто придет со своими коньками, пустят бесплатно. Впрочем, на этих выходных поступить так придётся всем желающим покататься: точка проката ещё не открылась.

Классику играют молодые 16 января, 19:00, 12+ В Малом зале филармонии пройдёт концерт лауреатов Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой «От звезды до воды». Десяток молодых музыкантов исполнят народные песни, а также произведения Гурилева, Варламова, Мусоргского, Верстовского, Чайковского, Ребикова, Свиридова. На «Ленфильме» вспомнят Юфита 17 января, 17:00, 16+ Петербургскому режиссёру и художнику, автору фильма «Папа, умер Дед Мороз» и основателю кинематографического направления «некрореализм», последователи которого говорили о смерти во всех её проявлениях, Евгению Юфиту в этом году могло бы исполниться 60 лет. В честь этой даты на «Ленфильме» вспоминают мастера, умершего в 2016-м, и показывают его ленту «Убитые молнией». Пришедшим её представят философ и психоаналитик Виктор Мазин и куратор, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина. Подробности встречи — на сайте.

Фото: с сайта Ленфильма / lenfilm.ru

Узнать новое Художники помечтают о мастерских в Антарктиде 15 января, 19:00, 12+ В декабре на площади Труда рядом с Центральным военно-морским музеем и Новой Голландией возник айсберг. Светящаяся конструкция — совместный проект ArtAntarctica выставочного зала «Манеж» и творческой мастерской «ARKI» — был создан в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Вечером в пятницу художники, которые работали над инсталляцией, встретятся с горожанами на онлайн-лекции. Темами разговора станут антарктическая тема в современном искусстве и рассуждения о том, возможно ли когда-нибудь превратить самый южный континент в огромную художественную площадку. Участие в дискуссии бесплатное, нужна регистрация.

Тайну имён откроют детям 16–17 января, 13:00, 5+ В музее истории религии решили продлить ощущение Нового года и в эти выходные продолжить проводить серию лимитированных детских экскурсий. 16 января посетителей приглашают на прогулку «Ты и твоё имя», во время которой участникам объяснят значение имён в культуре разных народов, 17 января в программе — экскурсия для группы из пяти человек «Новый год шагает по планете». Пришедшим покажут новогодние вертепы, символы и фигурки божеств со всего мира, расскажут о праздничных традициях. Детали обеих программ — на сайте.

«Рождественские истории» расскажут в музее 16–17 января, 7+ Пока что не отпускать праздник решили и в музее политической истории. 16 января в 13:00 и 15:00 и 17 января в 15:00 для детей и их родителей экскурсоводы устроят занятия на тему «Рождественские истории». Присутствующие узнают о святочных традициях и изучат устройство деревенской избы, где часто происходила «магия».

Фото: с сайта Музея политической истории / polithistory.ru

Знаток «тёмных искусств» покажет «бытовую магию» 15 января, 20:00, 12+ Гадания и ритуалы по всем законам науки в этот уик-энд устраивают в библиотеке им. Маяковского, куда ради наблюдения за процессом приедет популяризатор, автор книг «Защита от тёмных искусств» и «Сумма биотехнологий» Александр Панчин. Он расскажет об истории магических ритуалов, самовнушении и «бытовой магии», а во второй части встречи представит свою новую работу «Гарвардский некромант». Она — о том, как вели бы себя учёные, если бы волшебство существовало. Присоединиться к встрече можно в группе во «ВКонтакте». На сцене Яани Кирик порадует «Щелкунчиком»

15 января, 20:00, 12+ Ну а в Яани Кирик празднуют старый Новый год. Джазовое трио «Добрый вечер!», которое сыграет в зале концерт, синтезирует в своем творчестве джаз, классику, поп, фолк и рок. Поднимать настроение пришедшим будут джаз-сюитой «Щелкунчик», рождественскими гимнами и мелодиями из кинофильмов. Подробности указаны на странице.

Фото: афиша Яани Кирик / Vk.com

Лодочник покажет реку смерти 16 января, 19:00, 18+ В Городском театре — премьерный показ спектакля «Лодочник» по одноименной пьесе драматурга Анны Яблонской. Главный герой Саша устраивается лодочником на реку Стикс, начинает перевозить души умерших и однажды решает спасти одну пассажирку. Среди героев на сцене возникнут персонажи с именами Столб электрический, Некое подобие мужика и Иосиф Лауреат, а главный персонаж начнёт разговаривать с деревьями. «Книжные» Петсон и Финдус оживут для детей 16 января, 12:00, 17:00, 6+ С детьми в первый уик-энд после первой рабочей недели стоит сходить в ТЮЗ им. А. А. Брянцева, где 16 января представляют новый спектакль «Сказка к Рождеству. Петсон и Финдус» в постановке режиссера Василия Сазонова. Это история о пожилом мужчине, его коте и их приключениях, что базируются на серии книг шведского детского писателя Свена Нурдквиста. Истории, которые он создавал с 1984 года, уже стали классикой.

Фото: предоставлено театром

«Аврора» чествует The Beatles 16 января, 19:00, 16+ В клубе «Аврора» в эту пятницу, в Международный день The Beatles, прогремит «Праздник музыки». Поклонники творчества ливерпульской четвёрки услышат лучшие хиты в в классическом рок-н-ролльном стиле, джазовых и фанковых аранжировках. На веселье и общение будет целых четыре часа. Подробнее о событии можно узнать на сайте. Billy’s Band устроят музыкальную реанимацию 16 января, 20:00, 16+ Петербургские джазмены Billy’s Band выступают на сцене «Космонавт». Они обещают слушателям зимний «реанимационный концерт», который традиционно проводится 1 января, но в этот раз не состоялся из-за коронавирусных ограничений.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

На экранах Амазонка поборется в прокате 12+ В широком прокате — «Чудо-женщина: 1984». В новой части супергеройской истории амазонка Диана Принс (Галь Гадот) переместилась в рейгановскую Америку 1984 года и встречается со своими врагами лицом к лицу. Фильм срежиссировала Пэтти Дженкинс, работавшая над первой частью. Подробнее про новинку рассказывает кинообозреватель «Фонтанки».

Леннон — в России, Харрисон — в мечтах 16 января, 19:00, 16+ В «Доме кино» вспоминают The Beatles и показывают короткометражные фильмы Николая Якимчука. Из работы «Джордж Харрисон» зритель узнает о религиозно-философских исканиях исполнителя, а из картины «Джон Леннон. Россия, Ангел» — о фантазиях по поводу альтернативной жизни звезды.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Французское кино — на любом экране До 15 февраля, 18+ Целый месяц в сети проходят показы современного французского кино, которое вошло в программу фестиваля «MyFrenchFilmFestival!». Пользователям открыт доступ к 33 полнометражным и короткометражным фильмам. Выбирать интересующие легче всего при помощи тематического меню: в категории «Forever Young» внимание привлекает документальная лента «Девочки» о пяти годах из жизни двух подруг из небольшого французского городка, на странице «On the road» — история под название «Собаки» об обитателях приюта для животных в Марокко, в разделе «French ghost story» — «Пустота». Фантазия о мире, где внезапно исчезли все люди. Полная программа выложена на сайте. Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»