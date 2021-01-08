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Раннего БГ, Шевчука и Кинчева выставляют в Строгановском дворце

40-летие Ленинградского Рок-клуба отмечает даже Русский музей. Формально посвященная ему выставка в Строгановском дворце начала работу еще перед Новым годом — но открытия не было, а музей уже через день закрылся на праздники. Так что можно отнести этот проект к новому году, тем более что датой открытия Рок-клуба считается 7 марта 1981 года, а смотреть экспозицию можно будет аж до 10 мая 2021-го. (18+)

Наташа Васильева-Халл. Кино после концерта в ДК пищевиков. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984.
Наташа Васильева-Халл. Кино после концерта в ДК пищевиков. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984.Фото: пресс-служба Русского музея

Публика увидит работы Валентина Барановского, Владимира Быстрова, Наташи Васильевой-Халл, Дмитрия Конрадта, Джоанны Стингрей, Андрея Вилли Усова, Джуди Филдс. Это совсем разные взгляды — любителей (на тот момент), профессионала и иностранок с их особым и порой неожиданным взглядом на нашу советскую реальность. Все вместе они сохранили атмосферу ленинградского музыкального андеграунда 1980-х.

На выставке представлены снимки с концертов ушедших уже Виктора Цоя, Сергея Курехина, Майка Науменко, Александра Башлачева, а также их закулисную жизнь, первые годы карьеры Бориса Гребенщикова, Юрия Шевчука, Константина Кинчева и многих других музыкантов.

Валентин Барановский. Борис Гребенщиков. Концерт в Рок-клубе. 1984.
Валентин Барановский. Борис Гребенщиков. Концерт в Рок-клубе. 1984.Фото: пресс-служба Русского музея

Кроме изображений, есть и предметы — гитара Бориса Гребенщикова и подлинная адресная табличка — «улица Рубинштейна, 13», много лет висевшая в так называемом «Красном уголке» Рок-клуба. Желающие могут полистать копию журнала «Рокси» и посмотреть документальные кадры, не вошедшие в фильм «Последний герой», предоставленные режиссером Алексеем Учителем.

Наташа Васильева-Халл. Кино после концерта в ДК пищевиков. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984.
Наташа Васильева-Халл. Кино после концерта в ДК пищевиков. Георгий Гурьянов, Юрий Каспарян, Виктор Цой, Александр Титов. 1984.Фото: пресс-служба Русского музея
Валентин Барановский. Борис Гребенщиков. Концерт в Рок-клубе. 1984.
Валентин Барановский. Борис Гребенщиков. Концерт в Рок-клубе. 1984.Фото: пресс-служба Русского музея

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Комментарии (1)

Бонвиван
Как бы я "пищал" от всего этого лет 30-35 назад... Отчего же сейчас это совершенно не интересно?
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